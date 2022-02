Ministra de Educación denuncia a diputado por delitos contra la mujer

Mujeres vestidas de negro y niñas acompañaron a la ministra de Educación, Claudia Ruiz, a presentar una denuncia contra el diputado Aldo Dávila, una semana después de que éste solicitara su interpelación.

La ministra de Educación, Claudia Ruiz, acudió este lunes a la sede del Ministerio Público para interponer una denuncia contra el diputado Aldo Dávila.

“La denuncia es en el marco de la Ley de Femicidio. Tanto la viceministra como su servidora hemos sido víctimas de los abusos del señor diputado (Dávila)”, declaró la funcionaria.

La ministra Ruiz acudió a presentar la denuncia acompañada de un multitudinario grupo de mujeres vestidas de negro y niñas con blusas blancas, quienes sostenían una rosa en la mano cada una.

“Desconozco la denuncia, pero es curioso que la coloque hoy un día cuando se conoce que mañana habrá despacho calificado para conocer la fecha en que se hará una interpelación”, declaró el diputado Dávila.

El congresista solicitó la interpelación de la ministra porque considera ha evadido o no ha sido suficientemente transparente al responder por temas como la contratación de los estudiantes del programa Formación Inicial Docente (FID).

Dávila también ha dado seguimiento a posible opacidad en las contrataciones de la Dirección General de Educación Física (Digef).

“La interpelación es por el mal manejo en la cartera de educación. Unos jóvenes que desde 2018 no les han dado su título, no los han contratado; 25 mil maestros a los que no les han cancelado; escuelas destruidas”, especificó.

