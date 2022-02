Controversia del oficialismo para “proteger” la vida

El presidente Alejandro Giammattei busca congraciarse con grupos conservadores y apoya declarar el día de la vida y la familia.

Aunque la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, asuma un personaje para defender la vida y la familia, sus acciones demuestran lo contrario.

Para la presente semana, no respaldó incluir el avance de iniciativas de ley como reformas al Código Penal para sancionar ataques a la niñez desde medios tecnológicos, ni las reformas a la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas.

La primera propuesta había avanzado la semana anterior, pero de manera sorpresiva se retiró de las agendas.

No obstante, Rivera presiona para que se apruebe hoy la ley para declarar el 9 de marzo como el día de “la vida y la familia”.

La congresista respondió: “Por qué no celebrar la vida de todos los guatemaltecos, ya que lo que queremos celebrar es que existimos como agradecimiento a Dios”. Pero no quiso aclarar por qué no proteger la vida de las mujeres y los niños y niñas.

De acuerdo con varios diputados, la agenda de la “vida y la familia” solo es de distractor y generación división entre la población.

Más que la proteger la vida, otros intereses

Asimismo, el oficialismo pretende avanzar con las reformas a la Ley del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), como lo solicitó la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Sin embargo, puede ser una petición del diputado Santiago Nájera, ya que su yerno Juan Diego Argueta trabaja en la institución encargada de promover el turismo.

Durante la sesión de ayer, los diputados aprobaron la Ley de Insolvencias. La cual pretende ayudar a las empresas que por motivos de financiamiento no pudieron continuar operando.

