Norma Torres llama a pedir la extradición de Juan Orlando Hernández a Estados Unidos

“El presidente Hernández ha sido una figura central en socavar el estado de Derecho en su propio país y en proteger y ayudar a los narcotraficantes”, afirmó Torres.

La congresista estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, pidió al Departamento de Justicia que solicite la extradición del presidente saliente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por presuntamente “proteger y ayudar a narcotraficantes”.

“El presidente Hernández ha sido una figura central en socavar el estado de Derecho en su propio país y en proteger y ayudar a los narcotraficantes a mover su material a través de Honduras y Estados Unidos”, afirmó Torres en un comunicado publicado este jueves, mismo día en el que Hernández deja el mando del país.

“(Hernández) Ha sido identificado repetidamente como co-conspirador en otros casos de narcotráfico y ha causado un sufrimiento increíble tanto al pueblo de Honduras como al de Estados Unidos. Considero esencial que Estados Unidos lo responsabilice de su comportamiento criminal”, añadió la congresista.

Hernandez has been repeatedly identified as a co-conspirator in other drug trafficking cases and has caused incredible pain to both the people of Honduras and the United States. I believe it is essential that the United States hold him accountable for his criminal behavior.

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) January 27, 2022