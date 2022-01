“No muestra que sea democrática, tolerante y respetuosa”: mensaje a presidenta del Congreso

Las diputadas de oposición abogaron a la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, para que no se repitan la dinámica parlamentaria de las juntas directivas pasadas que bloquearon temas de agenda como la elección de los magistrados de las cortes.

La diputada Lucrecia Hernández Mack pidió a la presidenta del Congreso de la República, Shirley Rivera, que ante su llegada al frente de la Junta Directiva, que no se promueva un bloqueo a las bancadas de oposición y se prioricen además temas sociales que quedaron rezagados de las agendas legislativas.

“Los cambios genera expectativas”, comenzó diciendo Hernández Mack al tomar la palabra durante la sesión de jefes de bloque que se llevó a cabo este lunes.

No obstante, Rivera le interrumpió y le solicitó referirse a la agenda propuesta.

De acuerdo a la diputada, las próximas agendas del Congreso no reflejan los temas sociales y de mujeres que Rivera ha planteado como asuntos importantes para su administración.

“El hecho que usted me esté interrumpiendo y no me permita expresarme, no muestra realmente que usted sea una mujer democrática, tolerante y respetuosa. Espero que haya mayor apertura por parte suya, de su Junta Directiva a los bloques de oposición y no solo la oficialista”, añadió la congresista.