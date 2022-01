Covid-19: Solo con dosis de refuerzo no se frenará la pandemia, dice la OMS

Las mutaciones de Ómicron parecen permitirle reducir la inmunidad, por lo que puede contagiar a una cantidad importante de vacunados y reinfectar a quienes ya habían superado la enfermedad.

La mera repetición de dosis de refuerzo no serán suficientes para frenar la pandemia de Covid-19 y evitar la aparición de nuevas variantes del coronavirus, advirtieron este martes expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que además instaron a mejorar las vacunas existentes.

“Una estrategia de vacunación basada en dosis de refuerzo reiteradas” de las primeras vacunas “tiene pocas posibilidades de ser apropiada o viable”, señaló en un comunicado el Grupo Técnico Asesor (GTA) de la OMS, sobre la composición de las vacunas contra el Covid-19.

“A la espera de que esas vacunas estén disponibles, y a medida que el virus SRAS-CoV-2 vaya evolucionando, quizá haga falta actualizar la composición de las vacunas anticovid actuales, para asegurarse de que continúan aportando los niveles de protección recomendados por la OMS contra la infección y la enfermedad” causada por las variantes, consideró el grupo de expertos.

