VIDEOS. Captan momento del fuerte sismo que dejó varios heridos en China

Cámaras captaron el momento del fuerte sismo de magnitud 5.4 que sacudió este domingo, 2 de enero de 2022, el suroeste de China, causando graves daños materiales y dejando más de 20 personas heridas.

El epicentro del temblor, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), tuvo lugar cerca de las frontera que separa las provincias de Yunan y Sichuan, y se registró a una profundidad de 38 kilómetros.

Según la agencia local de sismos, al menos 22 personas resultaron heridas como consecuencia del sismo, dos de ellas gravemente, en el condado de Ningland.

En redes sociales, usuarios compartieron videos del momento exacto del movimiento telúrico, que causó caída de objetos y resquebrajamiento de edificios, además de provocar pánico entre los ciudadanos.

Moments of a shallow

5.5-magnitude #earthquake,

hit Lijiang Sunday afternoon,

a popular tourist city, SW China.

At least 22 people were injured. pic.twitter.com/quVsPFbmNG

— Tong Bingxue 仝冰雪 (@tongbingxue) January 2, 2022