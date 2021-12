Ministro de Salud confirma ingreso de pasajeros infectados con Covid-19

El Ministerio de Salud ha registrado un leve incremento de casos de Covid-19 y ocupación en hospitales.

El ministro de Salud, Francisco Coma, indicó que se ha detectado contagios de Covid-19 entre pasajeros que ingresan a Guatemala desde los Estados Unidos.

“Hemos detectado gran cantidad de pasajeros provenientes de Estados Unidos, infectados, y si la variante predominante es Ómicron, es muy probable que ya la tengamos en Guatemala”, declaró el funcionario en entrevista en A Primera Hora de Emisoras Unidas.

De acuerdo con Coma, ya comienza a registrarse un leve incremento en el número de casos que se asocian al relajamiento del distanciamiento social y los festejos de fin de año.

En los últimos días, indicó que el porcentaje de positividad es cercano al 8%, lo que representa entre 500 o 600 casos diarios.

Anteriormente, en toda la red nacional de hospitales la ocupación estaba por debajo de 30 pacientes, pero ayer aumentó a 97.

“En lo grandes número representa solo un 5% de ocupación, pero si el comportamiento sigue relajado podríamos tener un fin de año muy complicado, con incremento de contagios”, aseguró.

Coma explicó que el aumento de los contagios por Covid-19 no se verá reflejado solo en la ocupación, pues no necesariamente los pacientes permanecen hospitalizados, sino que están en cuarentena o reciben tratamiento en casa.

El funcionario teme que el aumento de casos perjudique el regreso a clases presenciales, si los semáforos cambiaran y hubiese una alerta naranja o roja.

#EUCoronavirus Dr. Francisco Coma, ministro de Salud: "Teníamos proyecciones de arranque del año (2022) con medidas bastante más relajadas, con eventos importantísimos como el regreso a clases de los niños, pero si los semáforos cambian, tendríamos que reconsiderar" pic.twitter.com/NDy5Uih0go — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) December 29, 2021

“Es una de las preocupaciones. Hoy, haciendo un revisión, leí un informe del impacto que está teniendo en niños. Lo que hemos visto, es que tienen una mejor respuesta a los tratamientos hospitalarios”, dijo Coma.

El ministro de Salud indicó que si bien las unidades de salud lograron abastecerse, la ejecución de recursos no fue tan efectiva “porque desgraciadamente los insumos no estaban disponibles en el mercado, los proveedores no tenían suministros; hay un problema mundial del tema de transporte y contenedores”, afirmó.

