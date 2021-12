Texas construye su propio muro con enormes barras de acero

El gobernador, el republicano Greg Abbott, que tiene ambiciones más allá de las fronteras de su estado, denunció las "consecuencias mortales" de la política del presidente demócrata Joe Biden.

Texas comenzó la construcción de su propio “muro” – enormes barras de acero – en la frontera con México, dijo el sábado su gobernador, el republicano Greg Abbott, quien criticó al Gobierno Federal por no hacer lo suficiente para detener la inmigración clandestina.

Agregó que se trata de una medida “necesaria por una única razón: la administración Biden no ha cumplido con su trabajo”, dijo Abbott desde Rio Grande City, frente a una grúa y barras de acero.

The Texas border wall is officially up.

While Biden does nothing, we are stepping up to protect our communities.

The Lone Star State is securing the border. pic.twitter.com/oYuY4zYLQl

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) December 18, 2021