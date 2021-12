Variante Ómicron podría volverse dominante en Europa en enero

La OMS advirtió que, “probablemente, Ómicron esté en la mayoría de los países, aunque todavía no se haya detectado”.

La variante Ómicron del coronavirus podría volverse dominante en Europa a mediados de enero del próximo año, advirtió este miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

“La ciencia nos dice que debemos esperar que Ómicron sea ya la nueva variante dominante en Europa a mediados de enero” declaró Von der Leyen al Parlamento Europeo. “Durante el año que termina, hemos trabajado duro y hemos logrado muchas cosas. Y es por eso que Europa está ahora en una mejor posición para combatir el virus”, continuó, en vísperas de una cumbre de dirigentes europeos en Bruselas.

“En primer lugar, tenemos ahora bastante dosis de vacunas para cada europeo”, subrayó, recordando que el 66.6 % de la población de la UE recibió dos dosis de vacuna contra el Covid-19 y que por el momento, la tercera dosis “es la mejor protección contra la nueva variante”.

Europe can produce over 300 million doses a month – so we will have enough vaccines!



Our contracts also ensure that we can access adapted vaccines, if needed.⁰

They could even be ready by March or April and be approved swiftly by @EMA_News pic.twitter.com/diEPEq4ayC

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 15, 2021