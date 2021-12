Inicia la Cumbre por la Democracia en Estados Unidos, sin Guatemala

Para la Casa Blanca, la cumbre encarna el liderazgo de Estados Unidos en una lucha existencial entre democracias y dictaduras o autocracias.

Sin Guatemala ni otros siete países de las Américas, que no fueron invitados, Estados Unidos da inicio este jueves a la denominada Cumbre por la Democracia, de la que sí formarán parte representantes de más de 100 países, así como oenegés, empresas, organizaciones filantrópicas y legislaturas.

El presidente estadounidense, Joe Biden, inaugura, con un discurso, el evento de dos días, que será virtual debido a la pandemia de Covid-19, que sigue causando estragos y que ahora ha puesto en alerta al mundo ante el surgimiento de la variante Ómicron.

