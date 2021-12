Estados Unidos impone sanciones a jefa de gabinete de Nayib Bukele

El Departamento del Tesoro acusa a la funcionaria de estar al frente “de un esquema de corrupción multimillonario en múltiples ministerios”.

Estados Unidos impuso este jueves sanciones económicas a Martha Carolina Recinos De Bernal, jefa de gabinete del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en un momento en que las relaciones entre ambos países están en sus horas más bajas.

El Departamento del Tesoro acusa a Recinos De Bernal de estar al frente “de un esquema de corrupción multimillonario en múltiples ministerios que involucra adquisiciones sospechosas en la construcción de un hospital”, en el marco de la pandemia.

Además, asegura que ordenó a varios ministros a autorizar compras “que incluyen millones de dólares en mascarillas quirúrgicas y millones más en batas de hospital a empresas sin vínculos aparentes” con la industria sanitaria.

Today, on International Anti-Corruption Day, Treasury’s OFAC is targeting 15 individuals & entities across several countries in Central America, Africa, & Europe. Today’s actions target perpetrators of corruption and serious human rights abuse.https://t.co/XmUkeCvvAz

— Treasury Department (@USTreasury) December 9, 2021