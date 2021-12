Hospital Nacional de San Marcos adeuda a Productos del Aire desde marzo de este año

"Si no nos pagan en forma inmediata tenemos que empezar a despachar oxígeno únicamente contra pago de contado", aseguró Pablo Coronado, director jurídico de la empresa.

Carlos Pinelo, subgerente de Productos del Aire se reunió con representantes del Hospital Nacional de San Marcos para dialogar sobre el tema de la deuda que se tiene por la provisión de oxígeno médico.

“Esta deuda viene desde marzo de este año. La última factura que se pagó fue el 9 de marzo y a partir de esa fecha no se han cancelado las facturas por suministro de oxígeno líquido”, indicó Pablo Coronado, director jurídico de Productos del Aire.

Hasta el momento, esta unidad adeuda un total de Q5 millones 450 mil 385.64 a la empresa.

Asimismo, Coronado indicó que el gerente del hospital les dijo que ya solicitaron un apoyo presupuestario al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) desde abril de este año con el objeto de poder cancelar las facturas pendientes.

“Sin embargo no tienen fechas ciertas de cuándo puedan recibir esos fondos ni cuando puedan hacer esos pagos de la deuda. Si no nos pagan en forma inmediata tenemos que empezar a despachar oxígeno únicamente contra pago de contado, toda vez que no podemos seguir acrecentando la deuda que nos tiene esta unidad ejecutora”, aseveró Coronado.