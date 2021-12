Muere el exsenador estadounidense, Bob Dole

Tres veces aspirante a la candidatura republicana a la Casa Blanca, Dole fue vencido en las internas partidistas por Ronald Reagan en 1980, luego por George Bush en 1988, antes de ser el abanderado en 1996.

El exsenador Bob Dole, excombatiente de la Segunda Guerra Mundial y aspirante repetidamente desafortunado a la Casa Blanca, murió la mañana de este domingo a los 98 años, lo que levantó una ola de homenajes para esta figura emblemática de la política de Estados Unidos.

Poco después del anuncio de su muerte por la fundación de su esposa Elizabeth Dole, el presidente Joe Biden elogió a un “estadista estadounidense como pocos en nuestra historia”, un “héroe de guerra”, pero también un “amigo” con un “sentido de la integridad y del honor infalible”.

“Estados Unidos perdió a uno de sus héroes, nuestra familia perdió a su roca”, declaró la familia Dole en un comunicado.

En febrero, anunció que tenía cáncer de pulmón avanzado.

Tres veces aspirante a la candidatura republicana a la Casa Blanca, Dole fue vencido en las internas partidistas por Ronald Reagan en 1980, luego por George Bush en 1988, antes de ser el abanderado en 1996.

Pero el demócrata Bill Clinton derrotó fácilmente a este político, entonces de 73 años, que parecía superado por la era de la política televisada.

Veinte años antes Gerald Ford lo había elegido como su candidato a vicepresidente, pero la dupla republicana perdió ante los demócratas Jimmy Carter y Walter Mondale.

El mundo político estadounidense en pleno rindió homenaje a un hombre que, según el exsecretario de Estado Mike Pompeo, “creía en la singularidad de Estados Unidos con todo su corazón”.

“Todos quienes vieron a Bob Dole en acción admiraron su carácter y su profundo patriotismo”, dijo, por su parte, el jefe de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell.

Para el expresidente Donald Trump, Dole era “un héroe de guerra americano y un verdadero patriota”, quien “sirvió al gran estado de Kansas con honor e hizo al partido republicano más fuerte”.

Mike Pence, quien fue vicepresidente durante la administración Trump, lo calificó de “un gran hombre que vivió una vida extraordinaria al servicio de Estados Unidos”.

Senator Bob Dole was a truly great man who lived an extraordinary life of service to America and he will be deeply missed by all of us who had the privilege to know him…

Al otro lado del espectro político, el también exmandatario Barack Obama escribió en Twitter que se trataba de un “héroe de guerra, un líder político y un hombre de Estado”, cuya generación ponía “al país por encima del partido”.

El senador Bernie Sanders, una figura del ala más volcada a la izquierda del Partido Demócrata, saludó a un hombre que había “servido a su país con valentía en el campo de batalla y con dignidad en el Senado”.

La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, ordenó que las banderas del Capitolio ondearan a media asta en honor a este “hombre de palabra” que “personificaba el coraje y la excelencia en la función pública”.

Senator Dole championed our men and women in uniform and the hidden heroes who care for them each day. He also never failed to raise his powerful voice on behalf of Americans living with disabilities and was an inspiration himself to millions.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 5, 2021