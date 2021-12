OMS: De momento, no hay muertes vinculadas a la variante Ómicron

Ómicron fue detectada por primera vez el pasado 24 de noviembre en Sudáfrica, pero desde entonces se han registrado casos en unos 30 países en todos los continentes.

En rueda de prensa este viernes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reiteró que, de momento, no tiene constancia de muertes vinculadas a la variante Ómicron del coronavirus, aunque reconoció que se seguirán reportando más casos ligados a la misma.

“No he visto ninguna información sobre muertes vinculadas con ómicron”, dijo Christian Lindmeier, portavoz de la organización, en una rueda de prensa en Ginebra, Suiza. “Tendremos seguro más casos, más informaciones y, ojalá que no, posiblemente fallecidos”, reconoció, no obstante, teniendo en cuenta que muchos países incrementan sus pruebas para intentar detectar esta nueva variante.

El vocero subrayó que la inmensa mayoría de los nuevos casos de coronavirus están provocados actualmente por la variante Delta.

“Las restricciones instauradas en numerosos países hace dos semanas se deben a un aumento de casos vinculados a la variante Delta. No hay que olvidarlo”.

La variante Ómicron fue detectada por primera vez el pasado 24 de noviembre en Sudáfrica, y desde entonces se han registrado casos en unos 30 países, en todos los continentes. Entre ellos hay contagios vinculados con viajes al sur de África, pero también casos de transmisión local.

La OMS considera que la probabilidad de que Ómicron se extienda por todo el mundo es “elevada”, aunque hay muchas incógnitas sobre la peligrosidad y la transmisibilidad de la variante.

Sudáfrica: Pico de contagios entre niños

En tanto, en Sudáfrica, las autoridades sanitarias registraron un pico de casos de Covid-19 entre niños, aunque desconocen si se trata de una consecuencia de la variante Ómicron.

En los ingresos hospitalarios, “estamos viendo un aumento bastante grande en todos los grupos de edad, y en particular entre los menores de cinco años”, dijo la doctora Wassila Jassat, especialista en salud pública del Instituto Nacional Sudafricano de Enfermedades Transmisibles (NICD).

“La incidencia entre los menores de cinco años es ahora la segunda más alta, solo por detrás de los mayores de 60 años”.

El número de contagios aumenta también entre los jóvenes de 10 a 14 años, algo preocupante considerando que un tercio de la población sudafricana tiene menos de 18 años.

*Con información de AFP

