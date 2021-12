¿Inconformidad ciudadana? Empresarios piden cambiar método para elegir diputados

Desde hace más de siete años, se ha buscado la forma para modificar la Ley Electoral y de Partidos Políticos para actualizar la forma de nombrar a los diputados por departamento y del Listado Nacional y que se mejore el trabajo del Congreso.

Publicidad

Cada legislatura deja decepcionada a los electores por los pocos beneficios que aprueban los diputados para sus distritos. Es por ello que desde varios años se ha intentado modificar la forma para elegir a los congresistas.

Desde la semana pasada, diferentes sectores empresariales mostraron apoyo a la iniciativa de ley que presentó el diputado José Alberto Rivera Nájera, que se centra en los “listados desbloqueados”.

La propuesta contempla que los ciudadanos voten directamente por la persona y no solo por el partido político, ya que los candidatos no son de los departamentos por los que se eligen o en el caso del Listado Nacional, los votantes no conocen a quienes serán sus representantes en el Congreso.

“La boleta electoral deberá tener casillas de marcación a la par de los nombres de los candidatos y de sus respectivas fotos de forma individual para que el ciudadano pueda marcar de forma diferenciada e individual. El voto será por un único candidato de un solo partido”, expresa la propuesta legislativa, que no se ha discutido en la comisión legislativa de Asuntos Electorales.

Mayor representatividad

La propuesta de elegir por separado a los diputados se aplica en varios países, como en El Salvador. Y aunque al principio en dicho país tuvo apoyo, en los últimos años ha sido criticada, ya que la papeleta sería “una sábana”, comentó un diputado.

Sin embargo, el rechazo se debe a que muchos de los participantes no podrían obtener una curul.

El apoyo de cámaras empresariales a la iniciativa se enfoca en que haya mayor representación de los ciudadanos en el Congreso.

“Para fortalecer la participación democrática y la representación ciudadana en el sistema electoral, es imperante modificar la legislación actual, que es un sistema con más de 36 años en donde son representadas las minorías”, resaltó la Cámara del Agro.

Asimismo, indicó que la elección debe cumplir con los principios republicanos de independencia de poderes y de mayor representación para que haya una mejora en la calidad de los representantes y que cumplan con la función de fiscalizar el gasto público.

Sí se puede

El expresidente del Congreso Roberto Alejos comentó que sí se puede modificar la forma de elegir diputados, ya sea por la Constitución o por la Ley Electoral y de Partidos Políticos. “Cometimos un error de no cambiar el Congreso a mitad de periodo, pero se debe estudiar la propuesta para que los listados sean abiertos. Pero es obvio que los diputados no querrán cambiar porque no les conviene”, agregó el también constituyente.

(Visited 1 times, 1 visits today)