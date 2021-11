Países Bajos: variante Ómicron estaba en el país desde el 19 de noviembre

“Se van a realizar estudios para conocer la distribución de la variante Ómicron en Países Bajos”, dijo el Instituto de Salud y Medio Ambiente.

Países Bajos afirmó este martes que la variante Ómicron del coronavirus ya estaba presente en el país desde el pasado 19 de noviembre, es decir, una semana antes de lo que se creía.

En un comunicado, el Instituto de Salud y Medio Ambiente (RIVM) de Países Bajos dijo que “detectó la variante Ómicron en dos test realizados en el país el 19 y el 23 de noviembre”.

Hasta ahora se pensaba que los primeros casos de Ómicron en Países Bajos eran los 14 positivos que llegaron a Ámsterdam en dos vuelos procedentes de Sudáfrica, el 26 de noviembre.

Los dos contagios conocidos el martes se dieron, por lo tanto, antes de que Sudáfrica informara a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 24 de noviembre, del descubrimiento de la nueva cepa, denominada Ómicron y considerada como “preocupante”.

“Aún no está claro que los contagiados hayan estado en el sur de África”, dijo el RIVM, que informó a los implicados y añadió que los servicios municipales están buscando posibles contactos.

Países Bajos es, con 16 casos confirmados, una de las naciones europeas con mayor número de contagios por Ómicron.

¿Serán eficaces las vacunas actuales contra Ómicron?

Este martes, el presidente del laboratorio estadounidense Moderna, Stephan Bancel, advirtió que la variante Ómicron podría resistir a las vacunas actuales, aunque insistió en que los datos llegarán en las próximas dos semanas.

“Todos los científicos con los que he hablado (…) sienten que ‘esto no va a ser bueno”, declaró Bancel al periódico Financial Times. Según el directivo, podría producirse una “disminución importante” de la eficacia de las vacunas actuales contra el Covid-19.

Varios laboratorios, como Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Novavax y Johnson & Johnson están trabajando en nuevas versiones de la vacuna contra el Covid-19 específicas contra la nueva cepa.

