Gobierno busca adquirir vacunas para menores entre 6 a 11 años

El presidente Alejandro Giammattei que hay una negociación para adquirir vacunas contra la Covid-19 para menores entre 6 a 11 años.

El presidente Alejandro Giammattei confirmó que hay proceso para la compra de dos millones de vacunas Pfizer contra la Covid-19 para menores entre 6 y 11 años.

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) le metió un freno de mano y estamos tratando ahora de negociar dos millones de dosis especiales de Pfizer”, declaró el mandatario durante una gira de trabajo.

Actualmente, la Agencia Europea de Medicamentos estudia los datos de Pfizer y Moderna, que pidieron una solicitud de aprobación de su vacuna para niños de 5 a 11 años. Esa primera revisión podría finalizar en diciembre, según se informó la semana pasada.

A partir de esa aprobación, según Giammattei se podría obtener una respuesta del productor a finales de diciembre y se podría arrancar con la vacunación en enero.

“Al principio se había calculado que era mitad de Moderna y mitad Pfizer, pero los estudios demostraron que no es así”, especificó el mandatario, quien indicó que aunque la vacunación en este grupo no inicie en el tiempo previsto, a principios de año, esto no atrasara el regreso a clase previsto para el 15 de febrero próximo.

Evaluación a futuro y vacunación

En cambio, Giammattei dijo que será el 15 de enero de 2022 que el gobierno hará una evaluación para determinar el impacto de la pandemia en el país, pues aunque hay una baja de casos, puede darse un eventual rebrote de casos debido a las fiestas de fin de año.

El jefe del Ejecutivo destacó que el 96.5% del total de pruebas por Covid-19 den resultado negativo.

“Hoy vemos por primera vez al departamento de Alta Verapaz con un solo municipio en rojo y el resto en amarillo. Los nuevos semáforos nos permitirán ver el factor de casos y vacunados”, indicó como previsión de los nuevos cálculos para marcar el mapa de alertas, el cual podría arrojar nuevos resultados próximamente.

El funcionario aseguró que en el departamento de Guatemala no se confirmaron casos de fallecidos por el Covid-19 el miércoles recién pasado. A su parecer, los indicadores reflejan el impacto de la vacunación.

