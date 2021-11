Covid-19: Moderna solicita autorización de vacuna para niños de 6 a 11 años

La empresa de biotecnología estadounidense presentó una solicitud de autorización ante el regulador europeo.

Moderna presentó una solicitud de autorización de su vacuna contra el Covid-19 para niños de entre 6 y 11 años ante el regulador europeo, anunció este martes la empresa de biotecnología estadounidense en un comunicado.

La dosis de dos inyecciones, administradas con cuatro semanas de diferencia, fue adaptada a 50 microgramos, en lugar de los 100 microgramos empleados en las personas de más edad.

“Estamos felices de anunciar la presentación de esta variante ante la EMA”, la Agencia Europea de Medicamentos, dijo la jefe de Moderna, Stéphane Bancel. “Esto marca nuestra primera solicitud de utilización en este grupo de edad”, agregó.

