Pandemia aumentó brecha de trabajo en los hogares y disminuyó ingresos, según informe de ONU Mujeres

Debido al confinamiento por la pandemia de la Covid-19, las mujeres se han visto afectadas principalmente por pérdida de ingresos económicos y empleo, pero también por la carga de trabajos de cuidados en el hogar, refleja el informe de la organización.

Publicidad

La pandemia sigue representado desafíos complejos y para las mujeres en Guatemala sus efectos más inmediatos se vieron reflejados en la pérdida de ingresos económicos y mayor carga de trabajo en el hogar, según un informe presentado por ONU Mujeres, la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (ASIES), junto con el Pacto Global.

El informe recopila información desde distintos grupos de empoderamiento económico y cifras del impacto de la pandemia del Covid-19 en la vida de las mujeres, tanto en su espacio familiar, como el laboral.

Principales observaciones

Uno de los hallazgos principales es que las actividades económicas se redujeron considerablemente y afectó la subsistencia de las mujeres.

El porcentaje de mujeres cuyos ingresos disminuyeron debido a la Covid-19 varío significativamente por escenario. La mayoría de las mujeres con estudios de nivel básico o menor (con ingresos bajos) vieron sus ingresos reducidos por completo en un 60% o parcialmente en un 33%, a consecuencia de la baja participación laboral que tienen en general las mujeres.

“Me obligó a salir de la casa en la que vivía porque no podía pagarla. No tenía ni para un huevo. Me daba tristeza y me ponía a llorar”, se añade en uno de los testimonios de una de las entrevistadas en julio de 2020.

Aún las mujeres con que un nivel superior de estudios o más (techos de cristal) enfrentaron dificultades de acceso a alimento o suministros. Pero, solo 26% de ellas perdieron totalmente sus ingresos. Para las que conservaron su empleo, el trabajo a distancia (teletrabajo) conllevó no tener horarios establecidos, es decir mayor carga de responsabilidades y trabajo que la que tenían antes del confinamiento.

“[el trabajo a distancia] ha incrementado muchísimo, …trabajo entre 12-14 horas al día”, afirmó otra de las mujeres que participó en el estudio.

Otro tema importante fue el impacto en trabajos de cuidado no remunerado, pues con la crisis y el confinamiento se incrementó la división desigual del trabajo tanto en las niñas como para las mujeres adultas.

La permanencia de toda la familia en casa aumentó las tareas de cuidados en el hogar. Muchas madres tuvieron que

asumir la carga del trabajo y los estudios de sus hijos, muchas sin la preparación o apoyo para ello.

“Las mujeres de pisos pegajosos (ingresos bajos), debido a la carencia de ingresos, tienen que buscar medios de subsistencia y asignan las tareas del hogar a las niñas, limitando su tiempo de estudios. Las mujeres en techos de cristal tuvieron que combinar las tareas de cuidados en el hogar con el teletrabajo (relativamente ingresos altos). En todos los escenarios la carga es aún mayor cuando se trata de madres solteras”, indica el informe.

El informe concluye con que los efectos del impacto en la economía de las mujeres, en la carga de trabajos de cuidados en el hogar y en la violencia se reflejarán tanto en el corto como en el mediano plazo en retrocesos en el cierre de brechas de género.

Proponen estrategias

Además de visibilizar los desafíos de las mujeres, las organizaciones generaron también una serie estrategias para mejorar las condiciones de vida de las mujeres en contextos de igualdad de oportunidades, inclusión y sostenibilidad.

Si bien reconoce que existen acciones gubernamentales y de sociedad civil, a su vez, recomienda seguir promoviendo políticas enfocadas al desarrollo de las mujeres que apoyen las actividades productivas, creación de empleo decente, el emprendimiento, y alentar la oficialización y el crecimiento de las Mipymes mediante el acceso a servicios financieros.

También se sugiere crear sistemas de protección social universal con enfoque de género, brindar cobertura de seguridad social a trabajadoras y trabajadores informales, fomentar dinámicas familiares igualitarias y mejorar las condiciones de empleo en favor de las mujeres.

(Visited 6 times, 6 visits today)