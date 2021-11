E. Asturias: Incrementar personal es clave para vacunación en el área rural

El doctor Edwin Asturias advirtió que el Gobierno debe fortalecer los mecanismos para que la vacunación contra la Covid-19 llegue a los sitios más alejados de Guatemala.

El doctor Edwin Asturias indicó que para un mayor avance de la vacunación contra la Covid-19 a nivel comunitario, el Ministerio de Salud debe disponer de recursos y más personal.

Para el exjefe de la Comisión Presidencial de Atención a La Emergencia COVID-19 (COPRECOVID), el Gobierno se está quedando “sin gasolina” para aumentar el nivel de inmunización, por lo que debe mejorar los proceso de logística y aumentar al personal.

Advirtió que durante la última semana menos de 20 mil personas fueron vacunados por día. También resaltó que van 5.4 millones vacunados con la primera dosis, lejos de la meta de 10.6 millones para 2021. “Así la pandemia durará hasta 2023 y la recuperación económica otro tanto. ¿Vergüenza?”, escribió Asturias en sus redes sociales.

En entrevista en A Primera Hora de Emisoras Unidas, Asturias reforzó que es necesario llevar la vacunación a las áreas rurales ante el riesgo de que existan nuevas variantes más potentes del coronavirus.

“Sabemos que el batallón de trabajadores de salud ha estado muy dispuesto, pero también está muy cansado. El Ministerio de Salud necesita más personal para llegar a vacunar”, afirmó Asturias.

A su parecer, no hay garantía de que la estrategia de abrir centros de vacunación masiva en el área urbana vaya a funcionar igual en las áreas rurales. Por ello, hizo énfasis en que es necesario que se contrate a más personal para conformar las brigadas de vacunación.

“El presupuesto para el 2022 debe incluir recursos para contratar a más personal de salud que salga a vacunar”, afirmó.

Gobierno evalúa estrategia

Tras el incidente que se registró en Alta Verapaz, en el que una brigada de vacunación sufrió un ataque, las autoridades del Ministerio de Salud establecieron una mesa técnica para readecuar la estrategia a nivel comunitario.

El ministro de Salud, Francisco Coma, indicó que se podría optarse por la vacunación ‘de puerta en puerta’. Mientras tanto, el Ejército busca adaptar vehículos de la milicia para transportar las vacunas.

A finales de septiembre, se confirmó que la decisión de readecuar las unidades militares está en manos de la cartera de Salud.

Primer millón de Pfizer

El presidente Alejandro Giammattei aseguró que el próximo 15 de noviembre ingresará al país un lote de 1 millón de vacunas Pfizer, el cual servirá para inmunizar a menores de edad.

“Esta pandemia nos enseñó que salud y educación deben ser las prioridades de este país”, dijo Giammattei.

Según el mandatario se concretó una compra por 2.5 millones de dosis de la farmacéutica estadounidense.

Vacunación de menores

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) hizo un llamado a afiliados para que sus hijos puedan acudir por su segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19.

Para recibir la segunda dosis, el seguro social hizo énfasis en que se debe cumplir con un intervalo de 28 días tras recibir la primera y se debe acudir al mismo centro de vacunación que en la primera ocasión.

Aumenta la positividad

Con un promedio de índice de positividad del 9 %, cientos de guatemaltecos se siguen viendo afectados por la pandemia de Coronavirus.

En su informe diario, Salud informó que para el jueves, 4 de noviembre, se confirmaron 1 mil 066 casos positivos de 10 mil 519 pruebas que se realizaron. Asimismo, se confirmó que otros 59 pacientes fallecieron a causa de la enfermedad.

Pandemia aún no se acaba

Así como en Guatemala varios países de las Américas reportan un descenso en los casos de Covid-19.

Los casos de covid-19 disminuyeron en la región de las Américas por octava semana consecutiva, destacó el miércoles la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

No obstante, el subdirector de la organización, advirtió que esto no significa el fin de la pandemia. “Este no es el fin de la pandemia seguro. Debemos permanecer alertas”, afirmó.

