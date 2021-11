El trabajo legislativo ha disminuido desde octubre, ya que la alianza oficialista solo se reúne para aprobar temas de su interés, pero relega la discusión de iniciativas de ley que pueden dinamizar al país.

Por una semana más, el Congreso estuvo detenido por diferentes motivos. Y aunque los legisladores no asisten a las sesiones por alguna excusa reciben el pago completo de sus dietas.

Esta semana varios congresistas criticaron a la directiva a cargo de Allan Rodríguez de no sesionar para buscar soluciones por el alza del petróleo y sus derivados, lo que afecta el presupuesto de los hogares.

Las dos sesiones del Congreso programadas para esta semana no duraron más de 15 minutos, ya que no se contó con el cuórum necesario para avanzar. Ayer los principales ausentes fueron la mayoría de integrantes de la directiva.

“El pueblo nos paga para trabajar, no para estar en nuestras oficinas o en otros lugares. Hay una intencionalidad de seguir bloqueando la agenda y no solo eso, sino en términos de desarrollo, ya que se habla de reactivación económica, pero no hay interés de que se aborden otras iniciativas”, comentó la jefa del bloque Winaq, Sonia Gutiérrez.

La diputada hizo un llamado a sus congresistas para legislar sobre la iniciativa de ley para abordar el aumento de los combustibles y otros productos del petróleo. Gutiérrez calificó de irresponsables a los diputados que no se presentaron a la sesión.

“Enoja ver que por órdenes del oficialismo se rompa el cuórum. Cuando se estaba discutiendo dar una solución a la población ante el alza de los precios de los combustibles y el gas propano. Es obvio que el gobierno prefiere que los precios suban para cobrar más impuestos”, publicó el diputado Álvaro Arzú Escobar.

Varios diputados proponen la exoneración del pago de impuestos temporalmente y así trasladar ese beneficio a los consumidores. Sin embargo, la directiva no ha agendado citar a los ministros de Finanzas, Economía y Energía y Minas para elaborar una propuesta de ley.

Pero el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, Marco Livio Díaz, no ve viable perdonar el pago de ciertos tributos.

El ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, aclaró que no ha sido invitado al Congreso para una reunión con los jefes de bloque por el alza del petróleo.

Semanas sin sesionar en el Congreso

Cada vez, la alianza oficialista muestra el poder que toma en el Congreso. Ya que la última vez que sesionó fue para elegir la directiva de 2022, la cual estará a cargo de la diputada oficialista Shirley Rivera.

A la vez, mantiene bloqueadas las sesiones en las que se debe avanzar con las interpelaciones a los ministros de Energía y Minas, y Cultura y Deportes.

Y aunque en la instancia de jefes de bloque se programa una sesión los miércoles para conocer iniciativas de ley, esas plenarias no se han llevado a cabo por la falta de asistencia de los congresistas.

De acuerdo con analistas, el desempeño del Congreso ha ido reduciéndose. Ya que las pocas leyes que se aprueban no cumplen con los requisitos para aprobar los decretos. Y en varias ocasiones terminan en la Corte de Constitucionalidad por ilegalidades de las normativas.

