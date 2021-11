Embajada de EE. UU. abre convocatoria para beca “Study of the U.S. Institutes”

"Durante el programa, los becarios participan en cursos académicos rigurosos y paneles de discusión, interactúan y establecen redes con académicos estadounidenses", indica le sede diplomática.

La Embajada de los Estados Unidos en Guatemala dio a conocer que se lanza la convocatoria para la beca “Study of the U.S. Institutes” (SUSI, por sus siglas en inglés), con cuatro programas diferentes cuyo propósito es proporcionar a los becarios una comprensión más profunda e integral de los Estados Unidos al mismo tiempo que mejoran sus habilidades de liderazgo.

“Durante el programa, los becarios participan en cursos académicos rigurosos y paneles de discusión, interactúan y establecen redes con académicos estadounidenses, se reúnen con expertos en las respectivas disciplinas, visitan instituciones cívicas y, en algunos casos, participan en simposios y conferencias de investigación”, asegura la sede diplomática.

Además, se da a conocer que se da la bienvenida a los solicitantes con discapacidades y nos comprometemos a organizar adaptaciones razonables.

Sobre las becas

SUSI: Líderes estudiantiles – Políticas Públicas

Es un programa de cinco semanas diseñado para estudiantes líderes interesados en políticas públicas en el que reciben una introducción al sistema federal de los EE. UU. y conocen sobre el papel de las instituciones no gubernamentales. Las actividades se realizan en español en el Instituto de Entrenamiento y Desarrollo (ITD, por sus siglas en inglés), ubicado en Amherst, Massachusetts. Al final del programa, realizan una visita a Washington, D.C., para un seminario con jóvenes líderes de Latinoamérica.

Las postulaciones para el ciclo 2022 se encuentran abiertas del 3 de noviembre al 13 de diciembre de 2021 a las 3:00 p.m. (hora de Guatemala). Para información sobre los criterios de elegibilidad y postulaciones, los interesados pueden visitar el siguiente enlace: https://gt.usembassy.gov/es/education-culture-es/susi-es/susi-lideres-estudiantiles-politicas-publicas/

SUSI: Líderes estudiantiles – Mujeres indígenas y afrodescendientes

Es un programa de cinco semanas en el cual las participantes viajarán a los Estados Unidos para participar en un programa académico intensivo que se complementará con viajes educativos y actividades de liderazgo, con temas a tratar como: la participación de las mujeres en la vida pública de los EE. UU. para promover democracias más efectivas, el papel de las instituciones no gubernamentales, igualdad de género, éxitos y retos especialmente para las mujeres indígenas y afrolatinas. Todas las actividades se realizarán en español en la Universidad de Arizona, en Tucson, Arizona.

Las postulaciones para el ciclo 2022 se encuentran abiertas del 3 de noviembre al 13 de diciembre de 2021 a las 3:00 p.m. (hora de Guatemala). Para información sobre los criterios de elegibilidad y postulaciones, los interesados pueden visitar el siguiente enlace: https://gt.usembassy.gov/es/education-culture-es/susi-es/susi-lideres-estudiantiles-mujeres-indigenas-y-afrodescendientes/

SUSI: Educadores de Secundaria

Study of the U.S. Institutes (SUSI) para educadores de secundaria es un programa académico intensivo que cuenta con visitas culturales con el propósito de dar a los educadores de secundaria y administradores educativos la oportunidad para ampliar su conocimiento sobre la cultura, sociedad, valores e instituciones de los Estados Unidos.

Las postulaciones para el ciclo 2022 se encuentran abiertas del 3 de noviembre al 20 de diciembre de 2021 a las 9:00 p.m. (hora de Guatemala). Para información sobre los criterios de elegibilidad y postulaciones, los interesados pueden visitar el siguiente enlace: https://gt.usembassy.gov/es/education-culture-es/susi-es/susi-educadores-de-secundaria/

SUSI: Profesores Universitarios

El programa Study of the U.S. Institutes (SUSI, por sus siglas en inglés) para académicos busca dar a profesionales de universidades extranjeras la oportunidad de profundizar su comprensión sobre la sociedad, cultura, valores e instituciones de los EE. UU. Este es un programa de intercambio de cinco semanas que combina clases, seminarios, talleres y visitas culturales sobre una amplia variedad de temas.

Las postulaciones para el ciclo 2022 se encuentran abiertas del 3 de noviembre al 20 de diciembre de 2021 a las 9:00 p.m. (hora de Guatemala). Para información sobre los criterios de elegibilidad y postulaciones, los interesados pueden visitar el siguiente enlace: https://gt.usembassy.gov/es/education-culture-es/susi-es/study-of-the-u-s-institutes-susi-para-academicos/

