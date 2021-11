Candidato republicano gana gobernación de Virginia; revés para los demócratas

Glenn Youngkin, que ganó el voto rural tradicionalmente conservador, también obtuvo buenos resultados entre los bastiones demócratas del norte del estado.

El candidato republicano Glenn Youngkin, ganó la gobernación del estado de Virginia, según proyectaron las cadenas de televisión este miércoles, un revés para los demócratas en unas elecciones consideradas como un barómetro de las políticas del presidente estadounidense, Joe Biden.

Tras el recuento de más del 99 % de los votos, Youngkin, un multimillonario sin experiencia política, aventajaba en 2.2 puntos a su rival demócrata, Terry McAuliffe, según proyecciones de la prensa.

“Ganamos”, dijo el republicano a sus partidarios exultantes en mitad de la noche, refiriéndose a un “momento decisivo” que “cambiaría la trayectoria” de Virginia tras ocho años de control demócrata.

🚨HUGE REPUBLICAN WIN 🚨

Congratulations to the next governor of Virginia, @GlennYoungkin!

Commonsense Republican leadership is back in the Commonwealth. pic.twitter.com/iIbUyCA1hO

— GOP (@GOP) November 3, 2021