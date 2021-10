Estados Unidos autoriza refuerzos “combinados” de vacunas anticovid

“Se ha determinado que los beneficios conocidos y potenciales del uso de una sola dosis de refuerzo distinta pesan más que los riesgos conocidos”, dijo la FDA en un comunicado.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos aprobó el miércoles el uso de una vacuna anticovid diferente para la dosis de refuerzo que la utilizada originalmente para la inmunización, según informó en un comunicado.

La FDA también aprobó las vacunas de refuerzo de Johnson & Johnson para todas las personas mayores de 18 años, y las de Moderna para determinadas poblaciones de riesgo, entre ellas los adultos mayores.

Today, we took action to expand the use of a booster dose for #COVID19 vaccines in eligible populations. We’re amending the EUAs for the vaccines to allow for the use of a single booster dose: ⬇️ ⬇️ https://t.co/IIp42eOkJ7 pic.twitter.com/U3c1z3ZWRF

— U.S. FDA (@US_FDA) October 20, 2021