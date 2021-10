VIDEO. Impactante accidente de avión en Estados Unidos; 21 iban a bordo

Imágenes compartidas en redes sociales mostraban los restos de la aeronave envueltos en llamas.

Un impactante accidente de avión, en el que viajaban 21 personas, se registró al mediodía de este martes en la ciudad estadounidense de Houston, en el estado de Texas, informaron autoridades. locales.

El avión, un McDonnell Douglas bimotor, se estrelló poco después de despegar, quedando prácticamente destruido y posteriormente incendiándose, como mostraban imágenes difundidas por medios locales en las redes sociales.

There were 21 people on the plane when it crashed here in Waller County. No reports of serious injuries. @khouron is LIVE now with updates. @DavidGonzKHOU is on the way to the scene. https://t.co/wxuNi3nWRV pic.twitter.com/v4KgQpABGs

— KHOU 11 News Houston (@KHOU) October 19, 2021