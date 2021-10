Erika Aifán: “El país se merece un sistema de administración de justicia democrático y moderno”

Con semblante de tranquilidad, la titular del Juzgado de Mayor Riesgo D conversó acerca de las acciones que buscan separarla de procesos de relevancia como “Odebrecht” y “Comisiones paralelas”.

Más de 150 denuncias se han presentado contra la togada y aunque la mayoría carece de sustento legal, llama la atención que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) discutan varias para decidir si retiran o no la inmunidad a Aifán.

¿Qué percepción obtiene de las denuncias en su contra?

Son denuncias infundadas de manera reiterada. Tanto en el ámbito penal como en el ámbito administrativo. Y cuando hablo de ese aspecto en la Procuraduría de los Derechos Humanos, en el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y en la Junta de Disciplina Judicial… afecta el desarrollo de las funciones jurisdiccionales porque nos toca invertir tiempo y recursos en la defensa de esas denuncias infundadas, prueba de ello es que ante la Junta de Disciplina que han sido declaradas sin lugar por considerar que van dirigidas hacia aspectos que no son del ámbito administrativo, sino jurisdiccional, lo cual afectan la funcionalidad del Juzgado y generan una vulnerabilidad a la independencia judicial.

¿En cuál señalamiento se vulnera su trabajo?

He indicado concretamente por lo menos en el caso de la denuncia de la fiscal Cinthia Monterroso en la cual ante la Junta de Disciplina Judicial no se ha observado el debido proceso porque en ese expediente se han perdido algunas pruebas de descargo que presenté y al hacer las denuncias no se ha tomado ninguna disposición penal ni administrativa.

¿Cuáles repercusiones hay en ese caso que no se han tomado acciones?

Se está generando impunidad en cuanto al proceso administrativo porque, como lo he señalado, fueron sustraídas las pruebas de descargo y todavía no se ha determinado quién o quiénes pudieron haber sido, específicamente un CD.

¿Cómo recibe la notificación de que se revoca un amparo desde la CC?

Los magistrados resolvieron en definitiva uno de los amparos. No comparto la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) en el marco de la legalidad, pero la respeto. En virtud de que acá no hay un tribunal superior que pueda revisar la resolución de la CC acudo a mecanismos internacionales.

¿Qué imagen se proyecta del país cuando el sistema de justicia es vulnerable?

La credibilidad y certeza jurídica se construyen a través de resoluciones judiciales fundamentadas y eso implica la consideración de lo que la ley y los convenios, los tratados internacionales establecen la jurisprudencia a nivel internacional y las consideramos fácticas o los hechos en cada uno de los casos, entonces esos principios de justicia, de seguridad jurídica se ven afectados si las resoluciones no cumplen con esos requisitos. No puede hacerse una distinción para una persona resolverse de una manera y para otra de manera distinta, salvo que las condiciones del caso orienten hacia esa discriminación positiva, pero si hablamos en términos en líneas generales debe existir seguridad y certeza jurídica, ya que se impacta en muchas maneras al país. Además, la justicia es un elemento esencial para la paz. Hemos evolucionado para resolver conflictos, pero situaciones vulneran derechos y garantías que pueden hacernos retroceder.

¿Cómo se evidencia que hay retrocesos en la justicia?

Los temas de justicia son amplios y un aspecto dentro de eso es la prevención y no veo políticas de prevención, lo cual se observa en el Sistema Penitenciario, donde vemos un clima de violencia en las calles que incrementa, aumento de muertes de mujeres y otras personas. En casos donde se usan armas de alto calibre. La justicia es una herramienta para la paz; si se incrementa la violencia, entonces automáticamente vemos un retroceso en temas de justicia.

¿Cuál es el impacto en la jurisprudencia con los últimos fallos?

La jurisprudencia son fallos reiterados en determinado sentido que por ese análisis y esa reiteración que han conllevado y de conformidad con la ley permiten que se tomen como una disposición vigente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha resaltado la importancia de la fundamentación en las resoluciones judiciales, pues algunas no tienen una adecuada fundamentación y pueden ser resoluciones arbitrarias.

¿Cuál es su análisis de que insistan en las denuncias y el riesgo de que le levanten la inmunidad?

Creo en el derecho, creo en la justicia, creo que el país se merece un sistema de administración de justicia democrático y moderno. El sistema de justicia sólido ayuda a consolidar un Estado de derecho. Los jueces somos defensores de derechos humanos. La Corte IDH ha resaltado la importancia del juez dentro de los procesos, siendo el pilar del debido proceso. La falta de un juez independiente imparcial es una de las circunstancias insubsanables dentro de cualquier ámbito penal, civil y laboral.

