Veteranos militares bloquean 12 tramos en carreteras

Los veteranos militares exigen que se apruebe una ley para así recibir un pago por servicio durante el conflicto armado.

Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que hay bloqueos en al menos 12 tramos en distintas carreteras del país por veteranos del Ejército.

Mientras tanto, el Instituto de Migración informó que otro grupo permanece concentrado en Puerto Quetzal, Escuintla.

Veteranos militares anunciaron bloqueos e incluso un paro nacional para este 13, 14 y 15 de octubre.

El grupo exige el avance de una ley para recibir un pago por sus servicios prestados durante el conflicto armado interno.

De acuerdo al anuncio se podrían bloquear tanto tramos carreteros como puntos fronterizos. También se advirtió de bloqueos en el aeropuerto internacional La Aurora y el de Santa Elena Petén.

Los puntos fronterizos afectados podrían ser Valle Nuevo, Pedro de Alvarado y San Cristóbal; así como La Mesilla, El Florido, Gracias a Dios y El Ceibo.

Otros puntos fronterizos que podría verse afectados son:

El Instituto Guatemalteco de Migración informó que los delegados permanecerán en sus puestos; sin embargo, recomiendan a la población que tomen en cuenta las acciones anunciadas por los manifestantes.

El Ministerio de Gobernación aseguró que respeta el derecho de manifestación, pero instó a quienes participaban en estos movimientos a respetar la libre locomoción.

Los soldados veteranos se han manifestado en diversas ocasiones a los largo de este 2021.

Los representantes indicaron en declaraciones que incluso el presidente Alejandro Giammattei les hizo la promesa de campaña de responder a la petición que han arrastrado por años.

En agosto pasado acudieron al Congreso de la República y advirtieron con permanecer en ese lugar e incluso acampar hasta recibir una respuesta favorable a sus peticiones.

“Si no nos atienden, vamos a seguir la manifestación, y en todos los departamentos vamos a bloquear totalmente. La culpa no la vamos a tener los soldados, la culpa la van a tener el presidente y el vicepresidente por no atendernos”, dijo uno de los dirigentes en esa oportunidad.