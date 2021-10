Diputados de la UNE dicen que Sandra Torres no podría retomar secretaría general del partido

Ello debido a que "no se puede reinstalar a alguien que ya no pertenece a esta agrupación política", se indicó en un comunicado.

Diputados de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) que no son afines a la excandidata presidencial Sandra Torres Casanova emitieron un comunicado para indicar que la ex primera dama no podría asumir la secretaría general de dicha agrupación política.

Esto debido a que fue expulsada del partido por resolución del Tribunal de Honor y Disciplina con fecha 31 de julio de 2021.

“Por lo tanto, no se puede reinstalar a alguien que ya no pertenece a esta agrupación política”, se añade.

“Acuerdos entre Giammattei y Torres”

“La decisión tomada por el señor Sergio Escobar Antillón, jefe del departamento de Organizaciones Políticas del Tribunal Supremo Electoral, es ilegal, porque la señora Torres perdió sus derechos como afiliada al partido político”, se añade en el comunicado.

Por otra parte, los legisladores indican que esta “maniobra es parte de los acuerdos alcanzados entre el presidente Giammattei y Sandra Torres a cambio del apoyo de ella y su facción de diputados al actual presidente del Congreso”.

“La intromisión del presidente Giammattei en asuntos del Congreso llegó al extremo de comunicarse él personalmente con cada uno de los magistrados del TSE para violentar la ley a favor de Sandra Torres”, se añade.

Presidencia responde

Ante estos señalamientos, en horas de la noche el Gobierno de la República indicó que los mismos son “acusaciones infundadas”.

“La Presidencia de la República rechaza categóricamente las declaraciones irresponsables que realizaron en contra del presidente Alejandro Giammattei por lo que, ante las acusaciones falsas, se reserva el derecho de proceder conforme ley”, se señaló.

El Gobierno de Guatemala a la opinión pública informa: 👉 https://t.co/0XOeCPtc3v pic.twitter.com/guDtRCivqf — Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) October 13, 2021

TSE acata amparo

En horas de la tarde se dio a conocer que el TSE acató un amparo provisional con fecha 12 de agosto de 2021 por lo que ordenó que Torres Casanova “asuma nuevamente el cargo de secretaria general y representante legal del partido político UNE”.

Tras la noticia, la excandidata presidencial escribió en sus redes sociales “retomando la secretaría general de la UNE. ¡La justicia es lenta, pero llega!”.

Retomando la Secretaría General de UNE. ¡La justicia es lenta, pero llega! pic.twitter.com/hYwIuDBakV — Sandra Torres (@SandraTorresGUA) October 12, 2021

