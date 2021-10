La disputa por la dirección del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) nuevamente se pone sobre la mesa, ya que el titular del Registro de Ciudadanos (RC), Sergio Escobar, falló a favor de la excandidata presidencial.

Los excandidatos a la presidencia buscan recuperar espacios en el público, por lo que Sandra Torres logró que el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ordenara su reinstalación como secretaria general de la UNE.

La pelea entre la excandidata presidencial y los diputados que integran el Comité Ejecutivo Nacional se evidenció luego de que Torres perdiera en la segunda vuelta electoral en 2019.

“Retomando la secretaría general de la UNE. La justicia es lenta, pero llega”, escribió Torres en Twitter.

Aunque se intentó conocer más detalles de la programación que espera poder realizar si regresa al partido, no se logró comunicación con Torres.

La ex primera dama tenía impedimento de realizar actividades políticas. Por su vinculación en un proceso de financiamiento electoral no registrado en 2015, del cual todavía no se desliga.

No obstante, por decisión de la Corte Suprema de Justicia, se dejó a discreción del TSE tomar decisiones sobre el futuro de Torres en la política.

Señala imposición en la UNE

Óscar Argueta, secretario general en funciones de la UNE, calificó la decisión de Escobar de imposición ilegal. Ya que el Registro de Ciudadanos no tiene esa facultad.

Argueta, quien también es diputado, señaló que en una reunión del Comité Ejecutivo se decidió expulsar a Torres por una denuncia de los integrantes Orlando Blanco y Carlos Barreda, y por no presentar pruebas de descargo la decisión del Tribunal de Honor del partido quedó en firme.

El secretario en funciones explicó que por la decisión ilegal del registrador apelarán en el pleno de magistrados del TSE. En caso de no obtener una respuesta favorable, presentarán amparos en el sistema de justicia como es en una sala de lo Contencioso Administrativo.

“Es una condición que tiene Sandra Torres con el presidente Giammattei. Ya que se negocia el apoyo para elegir la directiva del Congreso y aprobar el presupuesto de 2022 a cambio de que le regresen la secretaría general de la UNE. Giammattei habló con los magistrados del TSE para que eso suceda”, resaltó Argueta.

El diputado reconoció que la alianza oficialista tiene controlada las instituciones, por lo que avizoran que tienen todo el sistema en su contra.

“A muchos no les interesan los políticos. Pero las resoluciones de este TSE son un atentado contra el sistema democrático al violentar la independencia del TSE y la institucionalidad”, puntualizó Argueta.

