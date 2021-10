Según explicó el comité Nobel, el trío “brindó nuevas ideas sobre el mercado laboral y mostró qué conclusiones se pueden sacar de experimentos naturales en términos de causas y consecuencias”.

El Premio Nobel de Economía 2021 fue otorgado este lunes a tres expertos en estudios empíricos del mercado laboral: el canadiense David Card, el estadounidense-israelí Joshua Angrist y el estadounidense-neerlandés Guido Imbens.

“Su planteamiento se extendió a otros ámbitos y revolucionó la investigación empírica”, señaló el jurado del “premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en recuerdo de Alfred Nobel”.

Card, nacido en 1956, analizó, gracias a sus “experimentos naturales”, los efectos del salario mínimo, la migración y la educación en el mercado laboral. Recompensado “por sus contribuciones empíricas a la economía del trabajo”, recibe la mitad del premio, dotado de casi un millón de euros (1.1 millones de dólares).

“Sus estudios de principios de los años 1990 pusieron en entredicho las ideas recibidas, lo que condujo a nuevos análisis y nuevas perspectivas”, apuntó el jurado.

Los resultados de sus investigaciones mostraron que el aumento del salario mínimo no supone necesariamente una reducción del empleo.

Angrist, de 61 años, e Imbens, de 58, recibieron la otra mitad del premio, “por sus contribuciones metodológicas en el análisis de las relaciones causa y efecto”.

