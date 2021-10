Preocupa cambio de fiscal que enjuició a militares por violación de DD. HH.

La fiscal general, Consuelo Porras, se ha dedicado a rotar a personal de las fiscalías que han trabajado en sus puestos por más de cinco años.

Sin mayor explicación, la fiscal Consuelo Porras continúa con la rotación en las fiscalías, entre ellas la de Derechos Humanos.

Esa fiscalía era dirigida por Hilda Pineda, quien llevaba más de una década en ese puesto. Entre los últimos resultados de la fiscalía está la judicialización de militares en el caso “Diario militar”, así como el caso “Molina Theissen”. En ambos procesos se acusan a los integrantes del Ejército de desaparición.

Pineda ahora dirigirá la Fiscalía de Delitos contra Turistas Extranjeros. Llama la atención que esa fiscalía es de reciente creación, por lo que no hay personal asignado.

“Es una decisión desafortunada. Se pierde la imparcialidad de la Fiscalía, es un aprendizaje especializado por el tipo de casos que se llevan”, comentó la fiscal Pineda.

El cambio en una fiscalía de esa magnitud puede afectar en las investigaciones, ya que la persona que la sustituirá no es de la fiscalía y empezará de cero.

La Fiscalía de Derechos Humanos tiene siete unidades que investigan agresiones a periodistas, sindicalistas, operadores de justicia y casos especiales del conflicto armado interno.

“Denunciamos otra muestra de la arbitrariedad para la obstaculización de la justicia que es evidente por parte de la fiscal Porras”, señaló la asociación Famdegua.

Otros cambios de fiscales

La fiscal general también asignó a Alfredo Solórzano Flores en la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas, pero el abogado aparece como es representante legal de una empresa de seguridad privada, según el portal Guatecompras.

En dicha fiscalía se asignó además a Linda Evann Salazar Escobar. Mientras que en la unidad especializada de Asuntos Internacionales se nombró a Vilma Esperanza Perdomo Venegas.

La fiscal Pineda será sustituida por Tomás Ramírez López, aunque el departamento de comunicación del ente investigador no trasladó las hojas de vida de los nuevos fiscales y encargados.

“Las modificaciones se realizaron con base en la experiencia y capacidad que ahora ocuparán los cargos de acuerdo con las necesidades en la prestación del servicio”, explicó el Ministerio Público en un comunicado.

La gestión de Porras ha sido cuestionada, ya que ordena cambios cuando se dan investigaciones de corrupción e impunidad, como ocurrió en la Fiscalía contra la Corrupción, que investiga plazas fantasma en el Instituto de la Víctima y luego removió a Juan Francisco Sandoval de la FECI.

“Será un trabajo de hormiga, ya que no tengo mayor información a la fiscalía que me trasladan. Agradezco el apoyo y respaldo que me han dado, los animo a que sigan en la lucha de la justicia, que no es fácil. Analizo si presentaré alguna acción que pueda revertir el traslado”, Hilda Pineda, fiscal

