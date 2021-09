El MP continúa debilitándose por las decisiones que la titular de esa entidad ha tomado, lo cual afecta la cooperación en temas de investigación para combatir la corrupción,

Las bancadas en el Congreso afines al gobierno de Alejandro Giammattei repiten el guion para defender a la fiscal general, Consuelo Porras, luego de que Estados Unidos la incluyera en la lista de corruptos.

La sanción por el Departamento de Estado que también se le impuso al secretario general del MP, Ángel Pineda, afecta la institucionalidad del país, ya que ningún jefe del ente investigador había recibido un señalamiento de alto impacto.

Ayer, la jefa del bloque legislativo Winaq, Sonia Gutiérrez, en conjunto con otras bancadas intentaron presentar un punto resolutivo para que el Congreso se pronuncie sobre el señalamiento contra Porras y así ella presente su renuncia.

No obstante, la directiva liderada por el oficialismo no permitió que se conociera dicha petición.

“La señora Consuelo Porras ha sido señalada y en aras de salvaguardar la institucionalidad del Estado de derecho, la democracia, es menester que el Congreso se pronuncie en dos sentidos. Uno es sobre la independencia del sistema de justicia, pero hoy es cuestionado porque la principal funcionaria del MP es señalada”, comentó Gutiérrez.

La congresista explicó que la acusación contra Porras perjudica al país ante la comunidad internacional, como en la pérdida de confianza con el principal socio comercial. Además, Porras no tiene credibilidad ante la población, a la que se niega a escuchar.

Critica listado sobre Porras

El que se sumó a la protección de Porras fue el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, que criticó la lista donde se sanciona a dos funcionarios del país.

“Hay que analizar y entender las cosas. Es un listado político, un listado de los chairos”, expresó Rodríguez.

El diputado oficialista cuestionó el listado, pues no se incluyen personas que han recibido una sentencia, sino solo señalamientos, como ahora se hace contra Porras.

Además, indicó que en todos los países hay grupos de ideología de izquierda y derecha. Por lo que tienen comunicación y en este caso “es un apoyo de chairos de otros países”.

Rodríguez trató de cambiar la versión, al indicar que las personas que se incluyen en el listado de corruptos “están haciendo lo correcto y actúan en contra de lo que ellos defienden”.

El presidente del Congreso en ocasiones anteriores también cuestionó la postura de Estados Unidos. Y refirió que no aceptaría la intromisión de otros países, principalmente en la legislación.

Aunque es un tema personal, pero no se descarta que Rodríguez no tenga visa americana, como Porras y otros diputados. Lo cual es inusual que un presidente de un organismo de Estado no tenga ese permiso.

Por último, el presidente del Congreso pidió a la población no olvidar la actuación de la fiscal anterior.

