Dos periodistas ganan el Nobel de la Paz por su lucha por la libertad de expresión

El comité noruego reconoció con el premio los esfuerzos de los periodistas Maria Ressa, de Filipinas, y Dmitry Muratov, de Rusia.

Los periodistas Maria Ressa, de Filipinas, y Dmitry Muratov, de Rusia, ganaron este viernes el Premio Nobel de la Paz 2021, por su lucha por la libertad de expresión, anunció el comité noruego, reconociendo así por primera vez el papel de la prensa independiente.

Ressa y Muratov fueron galardonados “por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión, que es una condición previa para la democracia y la paz duradera”, dijo la presidenta del comité Nobel, Berit Reiss-Andersen, en Oslo.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021

“El mejor momento para ser periodista”

Ressa, de 58 años, experiodista de CNN y cofundadora de la página de información online Rappler, ha sido objeto en los últimos años de varias investigaciones, procesos judiciales y ha sufrido un intenso ciberacoso. Rappler ha publicado artículos críticos contra el jefe de Estado, Rodrigo Duterte, incluyendo su sangrienta y polémica lucha contra el narcotráfico.

“Nada es posible sin hechos”, dijo Ressa, tras recibir la noticia del Nobel, e insistió en que “es el mejor momento para ser periodista”.

“Los momentos más peligrosos son también los momentos en los que es más importante” el trabajo de periodista, explicó en una entrevista online retransmitida por Rappler.

WORLD EXCLUSIVE: The call from Oslo. Hear Maria Ressa’s reaction when she hears the news from Olav Njølstad, Secretary of the Norwegian Nobel Committee, on being awarded the 2021 #NobelPeacePrize just before the public announcement. "I'm speechless!"

#NobelPrize @mariaressa pic.twitter.com/Zxy20nzWvd — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021

“Es de los que murieron defendiendo la libertad de expresión”

Por su parte, Muratov es uno de los fundadores y jefe de redacción del periódico independiente ruso Novaya Gazeta, y “ha defendido desde hace décadas la libertad de expresión en Rusia en condiciones cada vez más difíciles”, subrayó el jurado del Nobel.

Novaya Gazeta ha sacado a la luz “la corrupción, la violencia policial, los arrestos ilegales, el fraude electoral y las ‘granjas de trolls’”, señaló el comité, unos temas por los que ha pagado un alto precio: seis de sus periodistas fueron asesinados, entre ellos Anna Politkovskaya, muerta hace 15 años.

Muratov les dedicó el premio: “No puedo atribuirme el mérito. Es de Novaya Gazeta. Es de los que murieron defendiendo el derecho de la gente a la libertad de expresión”, dijo.

Dmitry Muratov – awarded the 2021 #NobelPeacePrize – has for decades defended freedom of speech in Russia under increasingly challenging conditions. In 1993, he was one of the founders of the independent newspaper Novaja Gazeta, @novaya_gazeta.#NobelPrize pic.twitter.com/AXF8a3CDGZ — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021

Tras el anuncio, el Kremlin saludó la “valentía” y el “talento” del reportero.

Después del premio de la Paz, el único anunciado en Oslo, los Nobel vuelven a Estocolmo para cerrar, el próximo lunes, la temporada de anuncios, con el de Economía.

