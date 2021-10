Tiroteo en escuela de Estados Unidos: hay heridos y buscan al sospechoso

“Están buscando activamente para detener al sospechoso”, dijo el alcalde Jim Ross.

Al menos dos personas resultaron heridas en un tiroteo en la escuela secundaria Timberview, en la ciudad de Arlington, en Texas, según informaron autoridades locales este miércoles, mientras continuaba la búsqueda del sospechoso.

“Estamos en la escena de un tiroteo en la escuela secundaria Timberview”, informó el Departamento de Policía de Arlington, en el sur de Estados Unidos, por medio de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

We are on scene at a shooting at Timberview High School. We are doing a methodical search and working closely with @ATFHQ @mansfieldisd Police, @MansfieldPDTX @GrandPrairiePD and other agencies. We will be announcing a parent staging location soon once the location is identified pic.twitter.com/R08TuHPMHh

— Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021