Director del Área de Salud Departamental de Quetzaltenango es removido

El doctor Juan Efraín Nájera Franke fue notificado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) de que era removido como director del Área de Salud Departamental de Quetzaltenango.

Nájera aseguró que ignoraba las razones por las cuales las autoridades de la cartera de Salud tomaron la decisión de removerlo. “No se justifica en ningún párrafo las razones del despido”, aseguró.

“Estoy tranquilo porque tengo la solvencia moral de dar la cara ante los medios de comunicación y ante el pueblo de Quetzaltenango, en el sentido de que no se hizo ninguna cosa anómala ni ilegal. No me voy por borracho, por corrupto o por irresponsable, al contrario, me voy por haberme excedido de responsabilidad”, aseveró.