Estudiantes de más de 12 años deberán estar vacunados contra el Covid-19 en California

Los estudiantes de más de 12 años deberán estar vacunados contra el Covid-19 para tomar clases presenciales en California, según anunció la gobernación de ese estado estadounidense este viernes.

California se convierte así en el primer estado de Estados Unidos en incluir la vacunación anticovid, junto a otros inmunizantes, como requisito para asistir a las escuelas públicas y privadas.

La medida, sin embargo, no entrará en vigor de forma inmediata, sino cuando la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) apruebe totalmente el uso de estas vacunas en mayores de 12 años, precisó el gobernador Gavin Newsom.

La instancia ya aprobó el uso generalizado de las vacunas para jóvenes de más de 16 años, y el uso de emergencia en aquellos de entre 12 y 15 años. Alrededor de 54 % de los jóvenes en esta faja etaria han recibido al menos una dosis contra el Covid-19 en Estados Unidos desde la aprobación emergencial de la vacuna.

Se abrirán, no obstante, excepciones por motivos religiosos y de salud.

Newsom destacó que California fue un estado pionero en imponer de forma amplia medidas para controlar la propagación del virus, como confinamientos, uso de máscaras y vacunación. “(Pero) aún estamos con dificultades para llegar a donde queremos llegar”, apuntó.

En Estados Unidos, la vacunación anticovid es gratuita y está disponible de forma amplia en farmacias y centros de salud, entre otros. Esto fue considerado clave en la reducción de nuevos casos de coronavirus, que ha dejado casi 700 mil muertos y más de 40 millones de contagios en el país.

Pero la aparición de la altamente contagiosa variante Delta amenaza ese progreso, con un nuevo aumento de los casos, especialmente donde la vacunación ha tenido una baja adhesión. Esta y otras medidas de control contra el Covid-19 se han convertido en el centro de un debate político en Estados Unidos.

Los estados y condados donde gobierna el partido Republicano resisten la imposición de reglas recomendadas por los médicos, argumentando que interfieren con las libertades personales.

“Las escuelas que han cerrado con más frecuencia son las que están en los estados que no han sido más displinados para utilizar un enfoque científico para controlar esta enfermedad”, dijo Newsom quien defendió la protección contra el virus para garantizar la educación presencial.

“Nuestras escuelas ya exigen vacunas contra sarampión, paperas y más. ¿Por qué? Porque las vacunas funcionan”, tuiteó Newsom poco después.

