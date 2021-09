La mayoría de diputados demuestra el poco interés para elegir a los magistrados a la Corte Suprema de Justicia y a las Salas de Apelaciones, que el próximo 13 de octubre los funcionarios actuales cumplirán dos años extras.

A pesar de que hay una resolución del máximo tribunal para que los diputados elijan a los encargados de impartir justicia, los congresistas de la alianza legislativa, liderada por el partido oficial, Vamos, han relegado la elección de los magistrados del Organismo Judicial.

Aunque la estrategia del oficialismo fue iniciar la elección, han pasado cuatro semanas de que no se ha retomado la designación. De los aproximadamente cinco candidatos para impartir justicia por los que se ha votado, ninguno ha logrado quedar electo.

El abogado experto en derechos humanos Esteban Celada explicó que el atraso de la elección de los magistrados del sistema de justicia quebranta el modelo con el que se diseñó el Estado. Que corresponde a la institucionalidad por tener el esquema democrático y republicano, que se basa en pesos y contrapesos.

“No todos los poderes del Estado hacen sus transiciones en las mismas fechas y eso es para garantizar la independencia de los tres poderes del Estado y no que haya un sometimiento de uno al otro”, agregó el profesional.

No obstante, Celada comentó que lo que sucede en el país es que la mayoría de instituciones está alineada a los mismos intereses. Y eso vulnera la seguridad jurídica que debemos tener los ciudadanos.

En cuanto al impacto en el extranjero de que no se elijan a las autoridades de un organismo del Estado. El entrevistado añadió que se han dado pronunciamientos en contra de las causas estructurales por la corrupción e impunidad que se denuncia. Y derivado de eso se han emitido sanciones contra funcionarios, lo cual socava la situación del país, principalmente en la buena gobernanza, pues no hay respeto de las reglas del juego.

Celada finalizó indicando que la situación actual de la CSJ y las salas de Apelaciones no se daban ni en tiempos de intentos de golpes de Estado.

La inacción de un relevo en la Corte Suprema afecta en varias dimensiones, señaló Edgar Ortiz, analista de la Fundación Libertad y Desarrollo.

La primera es la institucionalidad, que al no darse un cambio se perjudica la certeza jurídica por tratarse de un poder del Estado.

Además, la presidencia de la CSJ está paralizada, pues la actual titular es de manera interina. Y no tiene un plan de trabajo y eso repercute en la gestión para administrar la justicia.

El atraso de la designación de magistrados empezó por el caso “Comisiones paralelas”. En el que empresarios y políticos acordaban cuáles abogados debían estar en los listados de candidatos para luego cobrar ciertos favores.

La semana pasada un examen grafotécnico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) mencionó que el exrector de la Usac Murphy Paiz está involucrado en la negociación de ciertos participantes en 2019.

“La importancia de la administración de la justicia lo vimos con la pandemia, ya que la Corte de Constitucionalidad (CC) adaptó la justicia virtual. También hacer un cambio en el tiempo establecido devalúa la seriedad del cargo. Ya que los magistrados que salgan electos solo será para terminar un periodo”, Edgar Ortiz

“Es una responsabilidad compartida del Congreso, la CC y la Corte Suprema. El primero porque han pasado dos años y no hacen lo que les corresponde. La CC no debe desentenderse y pronunciarse para que se cumpla el fallo y los magistrados de la CSJ deben exhortar a elegir para que no sean vitalicios”, Esteban Celada