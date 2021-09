Diputado Barreda: “No es normal que tanta gente que haya muerto en la vía pública por neumonía”

Durante una citación a autoridades de Salud en la Comisión de Previsión y Seguridad Social del Congreso se indicó que se pedirá una investigación por la muerte de 207 personas en la vía pública que se han registrado como neumonía.

El diputado Orlando Blanco, presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social del Congreso de la República aseguró que al menos 207 muertes han ocurrido en la vía pública y se han registrado como neumonía, aunque según su criterio podría tratarse de Covid-19.

Esto fue develado durante una citación a las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) a dicha comisión, para conocer avances con respecto a la vacunación contra el Covid-19.

“Hay personas que se están muriendo en las calles por Covid-19 y ustedes no lo quieren reportar, es la verdad, y ahí están los datos. Díganlo como es, porque eso dimensiona la tragedia que está viviendo mucha gente. No importa que sean indigentes, son personas humanas al final de cuentas”, dijo.

A este cuestionamiento el doctor Mario García, del MSPAS, respondió: “esa información oficial no la tengo”.

“Entiendo su postura, pero antes de decir neumonía tendríamos que tener la evidencia de que es…”, añadió García.

Por su parte, el diputado Carlos Barreda se refirió al doctor García indicando que veía difícil “defender lo indefendible”.

“La verdad es que no es normal que haya tanta gente que haya muerto en la vía pública por neumonía, eso no es normal. Si yo tengo ese dato, definitivamente me comunico con el Inacif para ver qué está pasando”, agregó.