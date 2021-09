Coma seguirá con una estrategia para la vacunación contra la Covid-19

El ministro de Salud, Francisco Coma, indicó que se deberá hacer modificaciones para que la vacunación llegue a las áreas más alejadas del país.

El ministro de Salud, Francisco Coma, reconoció que asumirá el reto de estar frente a la cartera en un momento tan complicado como la pandemia por la Covid-19, para lo cual adelantó que se deberán establecer más cambios en la estructura de esa dependencia.

Coma aún debe formar su equipo de trabajo y espera trabajar en una estrategia de cercanía a la población para que hayan más vacunados. Todo ello tras la salida de Amelia Flores, de quien recordó su trabajo, aunque mencionó que “tuvo un costo personal enorme para ella”.

Ampliar inmunización contra Covid-19

Según Coma, se debe fortalecer el primer nivel de atención y trabajar en nuevo modelo para llegar a un segmento más grande de población. La prioridad sería atender el tema de la vacunación.

“Si seguimos esperando que la población que vive en lugares lejanos llegue a un puesto de vacunación, eso lo vemos muy difícil. Por lo tanto, tenemos que cambiar esa estructura de vacunación y empezar a generar brigadas comunitarias como las que hicimos a nivel de los municipios alrededor de la ciudad capital”, afirmó Coma.

El ministro citó el caso del sector caficultor: “jamás se van a desplazar para ser vacunados, tenemos que llegar a ellos”.

Armar un equipo de trabajo

Actualmente Coma se encuentra evaluando a dos posibles candidatos para ocupar los cargos pendientes para dirigir el Viceministro de Hospitales y el Viceministro Administrativo.

Además, el reto “más importante” para el ministerio será implementar la nueva ley para la contención y atención a la emergencia sanitaria por el coronavirus.

“No es una ley simple de aplicar, conlleva creación de reglamentos y normas que son de trabajo multidisciplinario, tanto del ministerio de Salud como de otros, tal como Finanzas”, indicó.

El proceso, indicó, podría tomar tres meses de trabajo.

Dos semanas sin restricciones

Para Coma, los cuatro días de toque de queda tuvieron cierto nivel de efectividad para reducir la transmisión de contagios de Covid-19.

“Esperemos que el mensaje de que nos tenemos que cuidar haya quedado claro en la mente de las personas, aunque estoy seguro y lo estamos viviendo alrededor nuestro, seguimos viendo familias enteras que se contaminan”, añadió.

Hospital Parque de la Industria

Según Coma, no hay otro hospital que esté atravesando complicaciones similares al del Parque de la Industria que lleva 20 días sin recibir a más pacientes.

Tendencia de casos

“Los hemos vivido desde la experiencia en Guatemala. Se dan estos grandes repuntes y luego disminuye. Realmente no tengo una explicación, no he ahondado en el tema porque estaba muy enfocado en temas más de operatividad. Pero sí, hemos visto un comportamiento similar en Guatemala”, explicó Coma.

Sobre la Ley Seca

Para el funcionario, la aplicación de la Ley Seca ha funcionado. “Cuando se anuncian medidas de esta naturaleza, la población vuelve a tomar consciencia de que estamos en un peligro real”.

#EUCoronavirus Francisco Coma, ministro de Salud: "Coincido con los expertos en que la restricción a la movilidad y la ley seca ayudan muchísimo. Cuando se anuncian medidas de esta naturaleza, la población vuelve a tomar consciencia de que estamos en un peligro real" pic.twitter.com/7kwoyVaz3h — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) September 20, 2021

“Es hacer que la ley se cumpla, el trabajo de las multisectoriales es importante. El objetivo no es castigar a la población por castigarla sino que de verdad es un mecanismo para proteger a toda la población”.

