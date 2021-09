Presidente de Brasil participará en ONU sin estar vacunado contra Covid-19

"Nosotros, como secretariado, no podemos decirle a un jefe de Estado que si no está vacunado no podrá entrar en la ONU", declaró Antonio Guterres. Giammattei "adelantó" vacunación por citas internacionales.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sí podrá participar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a pesar de no estar vacunado contra Covid-19.

Este viernes, 17 de septiembre, se conoció que el presidente Alejandro Giammattei ya cuenta con el esquema completo de vacunación, pese a que había asegurado que sería “uno de los últimos en vacunarse en el país”.

Posteriormente, la secretaria de comunicación social de la Presidencia, Patricia Letona, aseguró que Giammattei adelantó su inmunización por las actividades internacionales que participaría a partir de hoy.

El mandatario guatemalteco recibió la primera dosis el 14 de julio, cinco días antes de asegurar en una actividad pública que no estaba vacunado y que esperaba que su vacuna le salvara la vida a alguien más. El esquema le fue completado el 16 de agosto.

No es obligatorio para ONU

“Nosotros, como secretariado, no podemos decirle a un jefe de Estado que si no está vacunado no podrá entrar en la ONU”, declaró Antonio Guterres, secretario general de ONU.

Dicha declaración se originó luego de que el gobierno de Nueva York confirmara que todos los asistentes a la Asamblea General de Naciones Unidas que se realizará la próxima semana deberán presentar un certificado de vacunación para ingresar a la sala de debates. En una carta con fecha del 9 de septiembre, la alcaldía neoyorquina le indicó a Guterres que todos los miembros de las delegaciones deberán estar inmunizados.

Guterres agregó que la inmensa mayoría de los participantes de la 76° Asamblea General ya cuentan con el esquema de inmunización contra el coronavirus.

“Todas las personas que entren en los locales de la ONU con el fin de entrar en la Asamblea General necesitarán mostrar un certificado de vacunación”, señala la carta firmada por el responsable del área de Salud de la ciudad de Nueva York.

