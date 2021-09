¡No fue de los últimos! Giammattei ya cuenta con esquema completo de vacunación

La secretaria de comunicación social de la Presidencia confirmó que el mandatario fue vacunado con las dosis donadas por el gobierno de Estados Unidos.

La Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Patricia Letona, confirmó este viernes, 17 de septiembre, que el presidente Alejandro Giammattei ya se vacunó contra Covid-19.

Cabe recordar que el mandatario expresó en reiteradas ocasiones que sería de los últimos en vacunarse, a pesar de que por la edad ya podría hacerlo.

Según indicó Letona, el mandatario ya cuenta con el esquema completo del biológico desarrollado por Moderna, cuyas dosis fueron donadas por el gobierno de Estados Unidos.

En julio pasado, el mandatario aseguró que había decidido ser uno de los últimos en vacunarse en el país. Esto a pesar de su edad, sus problemas de salud.

“Yo todavía no me la he puesto, la vacuna, y no porque no quiera (…) a pesar de mi edad, mi problema físico, del problema que tengo en el corazón, a pesar de todo, que tengo todas las características para poderme poner la vacuna, he decidido no hacerlo sino quedarme esperando a ser de los últimos”, expresó el mandatario.