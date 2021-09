Leones y tigres de zoológico estadounidense dan positivo por Covid-19

“El fin de semana pasado, los guardias observaron disminución del apetito, tos, estornudos y letargo” en seis leones y tres tigres, que luego dieron positivo al virus, dijo el zoológico.

Seis leones y tres tigres del Zoológico de Washington D. C., en Estados Unidos, están siendo tratados por Covid-19 tras dar positivo en pruebas preliminares, dijeron el viernes funcionarios del establecimiento a través de un comunicado.

“El fin de semana pasado, los guardias observaron disminución del apetito, tos, estornudos y letargo” en seis leones africanos, un tigre de Sumatra y dos tigres siberianos que dieron positivo por coronavirus en pruebas preliminares, dijo el zoológico en un comunicado.

“La salud y seguridad del personal, los animales y los visitantes del Smithsonian es nuestra prioridad número uno. Los protocolos Covid-19 existentes del zoológico restringen el acceso a todas las áreas donde están los animales y requieren el uso de equipo de protección personal, higiene, limpieza, autoevaluación de los empleados y control de la salud. Los protocolos de seguridad y respuesta al Covid-19 del zoológico están vigentes y se siguen estrictamente”, añadió la institución.

