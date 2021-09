Flores confirmó su renuncia al frente del Ministerio de Salud y respondió a varias interrogantes de su trabajo y lo que se espera a futuro frente a la pandemia del Covid-19 en Guatemala.

La ministra de Salud, Amelia Flores, confirmó su renuncia para este 16 de septiembre tras permanecer en el cargo por un año y tres meses, tiempo en el que dijo no estar arrepentida de las decisiones que tomó estando frente a la cartera. Aseguró, además, que durante su gestión tuvo respaldo por el presidente Alejandro Giammattei.

En entrevista en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas, Flores concedió una entrevista tras darse a conocer que abandonó la cartera de Salud. Este es un resumen con ocho preguntas y respuestas de ese espacio.

¿Se arrepiente de algo específico de lo hecho durante su gestión como ministra?

No, creo que nunca me he arrepentido de mi actuar, aunque como ser humano cualquiera puede tener muchos errores, sin embargo, no me arrepiento. Creo que hemos hecho esfuerzos importantes. Muchos me decían “por qué otro país compra más fácil”, yo no vivo en otro país, yo me tengo que basar en las leyes del país, en el acuerdo (que emitió) el Congreso de la República para la compra de vacunas.

Yo no podía comprarle a ningún tercero, ni podía realizar compras a otros países que no fueran fabricantes, y todo eso se me puso en bandeja para poder comprar…

Tres factores en salud

¿Qué cambiaría de tajo de manera definitiva para que la salud pública en Guatemala fuera mejor?

Quiero aprovechar para tocar como punto número uno el recurso humano y reconocer todo el esfuerzo que a nivel de hospitales y áreas de salud han hecho los profesionales de Salud, y no me refiero solo a personal médico; personal de enfermería, terapistas, enfermeras, etcétera, incluso hasta personal de intendencia que ha contribuido para el proceso de vacunación.

(…) el tema de las compras, es vital mencionar el temor que tienen las unidades ejecutoras a no hacer las cosas perfectamente adecuadas. Se tiene temor a que la Contraloría los vaya a sancionar si participan en una junta de calificación, es por eso que muchos de los procesos se vienen abajo porque alguien de la junta puede decidir que no le parece determinado proceso y eso nos retrasa. No digo que sea ilegal, todos los procesos tiene que hacerse de la manera más técnica. Se invita a las personas a participar, pero se niegan.

Otro, son los procesos engorrosos. Se viene abajo un proceso y luego hay que iniciar de nuevo y llevar otros meses de procesos. Todo eso creo que con el acuerdo de emergencia va a venir a facilitar, el cual estará vigente por tres meses, por lo que creo que habrá que correr para poder comprar insumos para los próximos meses.

Compra de vacunas rusas

¿Se arrepiente de haberle comprado tantas dosis a Rusia?

“No, no me arrepiento porque en ese momento era la vacuna a la que podíamos acceder. Yo lamento mucho que hubo muchos actores que no pudieron entender esta situación, definitivamente para mí fue un reto muy difícil el asumir un tema de confidencialidad, tanto para mí como para el resto. Creo que es importante que todos conozcan, y yo voy dejar claramente entregado, en qué consisten los acuerdos de confidencialidad, por qué se hacen. (Los acuerdos) se hacen con todos, no solo con Sputnik.

Me quiero adelantar, no tengo la fecha exacta, pero anoche recibí la comunicación de que estaremos recibiendo 700 mil vacunas del componente 2 de Sputnik, y esto va a solventar la angustia de la población que ya se vacunó con la primera dosis, porque también el Comité Nacional de Vacunación está haciendo una revisión para acortar el tiempo entre la primera y segunda dosis.

Impacto a la cartera

¿Cómo impacta su salida a los procesos de atención en la emergencia sanitaria liderada por esta cartera?

Creo que afortunadamente quienes se quedan en la cartera, yo hablaría del doctor Francisco Coma que le tocaba ver todo el tema de hospitales y está al día y no duerme cuando le hablan de este tema, creo que eso es una fortaleza. Tenemos también al doctor Edwin Montúfar, quien es el responsable del área de Atención Primeria quien también se queda y continúa los procesos.

¿Qué hubiese hecho usted diferente en cuanto al manejo de la pandemia si hubiese estado realmente en sus manos?

Es claro que nosotros somos el ente rector como Ministerio de Salud; sin embargo, la respuesta a la pandemia en los países era de muchos actores, incluyendo el Ejecutivo en general.

Nosotros los ministros firmamos acuerdos importantes para declarar restricciones o estados de calamidad que para nosotros como salubristas son importantes y para el presidente también lo son, sin embargo, hemos tenido dificultad.

Sabemos que en este momento los cierres son totalmente improductivos para cualquier país, pero hay otras medidas que se pueden tomar y en el momento en que se dio un cierre hace dos o tres semanas y se cerró antes de las 21 horas, se dio una importante baja no solo en la mortalidad sino de la positividad de casos que se está viendo ahora.

Respaldo del Ejecutivo

¿Usted sintió respaldo del presidente Giammattei durante su gestión?

Sí, siempre tuvimos la comunicación diaria en cuanto a los casos, estadísticas y un análisis diario de cómo va la mortalidad en cada uno de los servicios hospitalarios. Y él de igual manera interactúa preguntando en algunos casos por qué se da esto en un lugar o en otro. Eso se dio desde el primer día.

¿Se sintió escuchada en el diseño y formulación de los estados de calamidad propuestos por el Ejecutivo?

Sí. Nosotros como Ministerio de Salud presentamos una propuesta que fue enviada a la Presidencia y ahí fueron incluidos varios de los temas que se fueron en la propuesta de ley.

¿Qué puede decir de las redes de corrupción? ¿Siguen afianzadas en la cartera?

Es muy difícil poder identificar quienes son esos actores o redes, pero definitivamente hemos evitado, yo diría al 100%, que yo haya firmado algún tema relacionado a compras anómalas. Nosotros hacemos compras en la unidad central del Ministerio, pero son mínimas.

