ONU llama al diálogo para evitar catástrofe humanitaria en Afganistán

“Es imposible prestar ayuda humanitaria en Afganistán sin hablar con las autoridades de facto del país”, dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

La comunidad internacional debe negociar con los talibanes para evitar una catástrofe humanitaria en Afganistán, advirtió el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, este lunes, día en que un primer vuelo comercial aterrizó en Kabul, uno de los primeros signos de normalización del país.

Millones de afganos ya están afectados por una sequía aguda y las consecuencias de la pandemia del Covid-19. Según la ONU, a falta de apoyo, casi toda la población afgana (97 %) puede caer bajo el umbral de la pobreza el año próximo, frente a 72 % en la actualidad.

Guterres consideró este lunes “muy importante” que las Naciones Unidas hablen con los talibanes para facilitar la entrega y distribución de la ayuda humanitaria.

“Es imposible prestar ayuda humanitaria en Afganistán sin hablar con las autoridades de facto del país”, dijo Guterres en una rueda de prensa al margen de una reunión ministerial en Ginebra que permitirá recaudar más de 600 millones de dólares en ayuda para las organizaciones humanitarias del país.

This funding will allow us to step up our help to the Afghan people in the their time of dire need. pic.twitter.com/UYk6OLO2df

I am encouraged by the resounding support for @UN humanitarian operations in Afghanistan.

Francia anunció el desembolso de 100 millones de euros (unos 120 millones de dólares) para ese fin, mientras que Washington aportará 64 millones de euros (75 millones de dólares).

“Hago un llamamiento a la comunidad internacional para que encuentre la manera de permitir una inyección de dinero en efectivo en la economía afgana, para permitir que la economía respire y evitar un colapso que tendría consecuencias devastadoras para el pueblo afgano y podría desencadenar un éxodo masivo, con las consecuencias que se pueden imaginar para la estabilidad de los países de la región”, agregó.

The people of Afghanistan are facing a humanitarian calamity.

This is the time for the international community to extend a lifeline and do everything we can – and everything we owe – to help them hold on to hope. https://t.co/ZX1koiribx

— António Guterres (@antonioguterres) September 13, 2021