Fallece el doctor Jorge Mario García Laguardia

A través de redes sociales se dio a conocer que este lunes, 13 de septiembre, falleció el doctor Jorge Mario García Laguardia, quien fungió como Procurador de los Derechos Humanos (PDH), de 1994 a 1997.

La noticia fue confirmada por el actual PDH, Jordán Rodas Andrade, quien lamentó la pérdida del también académico y jurista.

#NotaDeDuelo | El @PDHgt @JordanRodas lamenta el sensible fallecimiento de Jorge Mario García Laguardia Ex Procurador #DDHH, Ex Magistrado @CC_Guatemala, destacado jurista, académico e investigador. Expresa sus condolencias a su familia y amistades por tan irreparable pérdida. pic.twitter.com/v2DjdbKalc

