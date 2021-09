La falta de coordinación por la directiva del Congreso dirigida por Allan Rodríguez para agilizar la discusión y aprobación de una ley temporal para Salud se evidenció en la discusión por más de dos días en la instancia de jefes de bloque.

A pesar de que desde hace más de cuatro semanas se conoció la necesidad de dotar de medicamentos e insumos a los hospitales y la agilización en la contratación de personal médico, en el Congreso no llegan a acuerdos para aprobar una ley temporal.

Desde el martes pasado, el presidente del Congreso instó a los jefes de bloque a dejar de un lado las banderas políticas para presentar una solución luego de que no se ratificó el estado de Calamidad.

Ayer, por más de siete horas, los representantes de cada bloque en el Congreso avanzaron en consensos en seis artículos de 27 que contiene el borrador del proyecto de ley.

Ligia Hernández, subjefa de la bancada Semilla, comentó que se presentaron 23 propuestas, lo cual hizo que anoche todavía se discutiera el artículo cinco que se presentará en el pleno.

“Hubo un mal abordaje metodológico por la directiva, que por querer quedar bien con todos los diputados se discute cada presentación y cada diputado defiende su punto de vista, pero se requiere de aspectos técnicos, pero algunos diputados intentan eliminarlos”, mencionó Hernández.

En la discusión en el Congreso, que ha tomado dos días, participan representantes de los ministerios de Salud y Finanzas, así como de la Contraloría.

La diputada entrevistada no descartó que las propuestas que no sean incluidas, por ser inviables, los ponentes las incluirán como enmiendas en el Congreso, lo cual puede atrasar la aprobación de dicha ley, que es urgente para la comunidad médica.

Como soporte técnico nuevamente asisten los funcionarios del ministerio de Salud Pública y Finanzas, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y de la Contraloría General de Cuentas. pic.twitter.com/GuaI4n7ewa — Congreso Guatemala (@CongresoGuate) September 10, 2021

¿Escuchan a la población en el Congreso?

La semana pasada médicos y expertos también expusieron en el Congreso la situación por la pandemia, por lo que pidieron aprobar medidas para detener la movilidad desde el Legislativo.

No obstante, el presidente, Alejandro Giammattei, quien tiene las facultades para fijar prohibiciones, no tomó todas las recomendaciones y fue uno de los motivos por los que se rechazó el estado de Excepción en el Congreso. Además, indicaron que el gobierno no tiene una planificación para la dotación de hospitales y de ejecución. Ya que a algunos centros asistenciales se les redujo el presupuesto.

El subjefe del bloque URNG-Maíz, Pedro Saloj, subrayó que no se logró mayor avance. Ya que cada jefe en el Congreso argumentó sus puntos de vista y se buscó el encaje de cada propuesta para incluirla en la iniciativa de ley. A la vez, se pide el apoyo de las entidades conocedoras del tema.

Durante la presente semana, se conoció que más hospitales cerraron la atención debido a que llegaron a la ocupación máxima para personas con Covid-19 y la falta de personal. Es por eso que las autoridades médicas colaboran en el Congreso un apoyo.

Habilitan área delicada

El Hospital Regional de Quetzaltenango habilitó el área de intensivo pediátrico por casos de Covid-19. Y así poder brindar una atención especializada a los niños que sufren de la infección. Los contagios en los menores de edad aumentaron por las variantes.

El Ministerio de Salud sigue en alerta debido a que la positividad de casos de Covid-19 sigue arriba del 31%. Ayer se detectaron tres mil 201 personas contagiadas de las 10 mil 259 pruebas realizadas. Y se reportaron 76 muertes.

