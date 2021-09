El viceministro de Hospitales, Francisco Coma, dijo que haber rechazado el estado de calamidad no significa que la pandemia no esté en su pico más alto.

El viceministro de Hospitales, Francisco Coma, recordó a la población que se deben evitar las aglomeraciones para evitar los contagios de Covid-19.

“El hecho de que no se haya aprobado un estado de calamidad no significa que la pandemia no esté en uno de sus picos más altos“, dijo el funcionario con relación a la medida que no fue aprobada por el Congreso de la República.

Como participó en una entrevista en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas, en la que recordó que en este momento el nivel de contagio es alto. El médico hizo énfasis de que con la variante delta “toma solo cinco minutos” la transmisión del virus.

#EUCoronavirus Dr. Francisco Coma, viceministro de Hospitales: "El hecho de que no se haya aprobado el estado de Calamidad no quiere decir que la pandemia no esté en uno de sus picos más altos; evitemos las aglomeraciones" pic.twitter.com/AfWEOBORfF — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) September 8, 2021

El funcionario manifestó que el riesgo a la enfermedad persiste y no hay garantía de en caso de enfermarse, un paciente pueda recibir atención hospitalaria de manera oportuna.

Los medicamentos se escasean. El inventario de sedantes que los pacientes requieren está agotado y los proveedores tardan en reabastecer a la cartera, añadió Coma.

Covid-19 impacta niveles en hospitales

El funcionario indicó que el panorama en hospitales sigue siendo complejo.

El hospital regional de Zacapa para este miércoles anunció que se quedó sin espacios para recibir a pacientes con coronavirus.

El hospital de Chiquimula está en una situación similar y hay otros que preocupan más por el alto volumen de casos que manejan, especificó Coma.

Huehuetenango también es otro de los departamentos más afectados con gran cantidad de contagios. Al igual que San Marcos y Quetzaltenango, en donde se busca ampliar el número de camas.

“Además, puede ser preocupante el de Escuintla, que es un hospital que también está sufriendo una sobrecarga enorme de pacientes”, destacó.

De igual manera ocurre con el hospital de Cuilapa, Santa Rosa, que se convirtió en una unidad de referencia para Jutiapa y Jalapa.

Mientras tanto, el hospital del Parque de la Industria sigue sin poder operar en la normalidad, no por disponibilidad de espacio, sino por temas de desabastecimiento de algunos medicamentos, detalló.

#CORONAVIRUSGT El Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud pidió a las autoridades que atiendan las necesidades inmediatas tras el cierre del Hospital del Parque de la Industria https://t.co/aK5ATcuzmw — PublinewsGT (@PublinewsGT) September 1, 2021

