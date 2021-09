Gobernador de Quiché: “Acaban de fallecer tres personas, y vienen de los municipios donde están haciendo fiestas”

El gobernador Otto Ervin Macz instó a la población quichelense a que ya no continúen haciendo fiestas ya que "esta pandemia sigue, este virus sigue matando gente, los hospitales están colapsados, ya no tenemos espacios".

Desde el Hospital Nacional Santa Elena, en el departamento de Quiché, el gobernador Otto Ervin Macz, y el doctor de dicho centro de atención, doctor Salomón Delgado, se refirieron a las fiestas que se han realizado en plena pandemia.

“Hoy acaban de fallecer tres personas, y vienen de los municipios donde están haciendo fiestas”, dijo Macz por medio de una transmisión en vivo.

El funcionario aseguró que la situación de contagios en dicho departamento es alarmante y preocupante, “pero esto es por la desobediencia a lo que han estado haciendo personas particulares que han tenido esa capacidad económica para hacer fiestas”, dijo.

No obstante, el gobernador indicó que esta situación también es provocada por la “desobediencia de grupos musicales que han llegado a comunidades a hacer fiestas y haciéndole daño al departamento de Quiché”.

“Hagamos conciencia”

Macz aseguró que algunas personas sí han atendido las peticiones de suspender las fiestas, a quienes agradeció.

“Dejemos de hacer las fiestas, esta pandemia sigue, este virus sigue matando gente, los hospitales están colapsados, ya no tenemos espacios”, añadió.

Finalmente, instó a la población a no acudir a reuniones y a no salir si no es absolutamente necesario. “Cuidemos a nuestra familia, pero si ustedes salen a hacer fiestas, llevan la enfermedad a casa”.

Por su parte, el doctor Delgado dio a conocer que dos de las personas fallecidas eran originarias de Chichicastenango, lugar de donde han llegado la mayor parte de pacientes.

“Yo creo que en la vida hay tiempo para todo, y este es el tiempo en que nos debemos de cuidar, no es tiempo de bailar”, sentenció el médico.

Asimismo, instó a la población a que vean información acerca de la vacunación pero que no sea falsa y tampoco que se dejen llevar por los conocidos “bulos”.

* Con información de Gobernación Departamental de Quiché.

