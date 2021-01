Ministra sobre fiestas: “es ahí donde hemos tenido el mayor número de contagios de Covid-19”

Flores afirmó que está cien por ciento de acuerdo con los que opinan que deberían restringirse.

La titular del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Amelia Flores, dijo que está cien por ciento de acuerdo con los que opinan que deberían restringirse las fiestas, cuando el país registra una aumento de contagios de Covid-19 y un acumulado de 155 mil 459 casos.

“Le podría decir que estoy cien por ciento de acuerdo porque es ahí donde hemos tenido el mayor número de contagios. Recuerden que teníamos hace unos dos o tres meses en que no se daban bodas masivas”, indicó la funcionaria. Los convivios que se dieron a fin de año añadió, fue otro escenario por el que aumentaron los casos.

Flores descartó un confinamiento por ahora en caso de que los contagios aumenten, pero advirtió que “si la gente no hace caso se tomarán otras medidas”. La cartera dijo, se mantiene en vigilancia permanente de la evolución de la pandemia del coronavirus, y que los próximos 15 días serán cruciales para verificar el resultado de las disposiciones vigentes.

“Después de ese período mediremos nuevamente el semáforo y eso una dará luz de cómo vamos. Si no vamos bien, si esto se empeora, si la gente no quiere hacer caso, definitivamente vamos a tener que tomar otras medidas. No hablo de confinamiento, pero pueden ser otras”, indicó.