Piden diálogo por construcción de carril auxiliar en San Miguel Petapa

La protesta continuará este domingo, pues buscan dialogar con representantes de la carretra.

Vecinos residentes del condominio Alamedas de Villa Flores, ubicada en la zona 7 de San Miguel Petapa, protestan de forma pacífica y exigen un diálogo por la construcción de un tramo carretero.

Los habitantes de ese lugar están defendiendo parte del territorio de la colonia, pues en el lugar se construye un carril auxiliar de la Vía Alterna del Sur (VAS).

De acuerdo con la versión de los vecinos, con la construcción de esa carretera la salida vehicular de la colonia podría sufrir algún tipo de daño.

El carril auxiliar es parte de la nueva carretera que se acaba de inaugurar desde la Atanasio Tzul hacia Boca del Monte y Villa canales.

Los habitantes de ese sector argumentan que representantes de la VAS no han querido entablar un diálogo, por lo que no permitirán que se destruya la entrada a la residencial.

“Les reiteramos que esta manifestación es pacífica. No bloquearemos el paso, no quemaremos llantas. Exigimos obtener información sobre nuestra salida y entrada. Queremos una mesa de diálogo con la VAS y las municipalidades de San Miguel Petapa y Villa Canales. No taparemos el paso, no se deje mal informar por medios sin escrúpulos”, expresaron en una publicación de Facebook.

Luis Felipe Díaz, vecino del condominio, dijo que un personero de VAS se abocó al lugar para hablar con los habitantes. Aseguró que lograron detener las máquinas que estaban trabajando el sábado 4 de septiembre.

La protesta continuará este domingo, pues buscan dialogar con representantes de la VAS y de la municipalidad.

